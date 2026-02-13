Литва и Польша объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

Tекст: Тимур Шайдуллин

Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.



