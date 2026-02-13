Каллас назвала «законом джунглей» нынешнее мироустройство

Tекст: Валерия Городецкая

Каллас подчеркнула, что Европе необходим международный порядок, который сможет их защищать, и напомнила о важности равенства государств в многосторонней системе, передает РИА «Новости».

«Я вот вас слушаю и размышляю. Это очень хорошо, что вы хотите реформировать международный порядок. Что я думаю, для всех нас, для большинства из нас важно, чтобы в многосторонней системе существовало равенство государств, что никто не стоит выше закона. Вот почему я говорю об ответственности, если у нас есть правила, с которыми мы согласились, то за нарушения даже самые могущественные страны должны нести ответственность», – подчеркнула Каллас в присутствии постпреда США при ООН Майка Уолтца.

Со стороны США Уолтц выразил согласие с принципом равенства, но напомнил, что Америка исторически берет на себя основное финансовое бремя в рамках ООН. Он отметил, что Соединенные Штаты оплачивали из своих взносов и начислений деятельность более чем 180 стран, что отличает их позицию в вопросе реформирования международной системы.

Каллас также заявила, что сегодня в мире действует «закон джунглей», но даже в таких условиях возможна кооперация, как это бывает среди животных в природе. Она добавила, что все европейские страны – маленькие страны, даже если некоторые еще не осознали этого, и подчеркнула: Европа готова бороться за мир, где существуют четкие правила.

В завершение своего выступления Каллас сравнила Россию и США, отметив, что Россия «идет одна, потому что у нее нет союзников», в то время как Европа действует совместно с США, и это, по ее словам, выгодно обеим сторонам.

