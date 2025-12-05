Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.0 комментариев
Швеция решила прекратить помощь пяти странам ради поддержки Украины
Швеция перераспределит 2 млрд крон, запланированные ранее на помощь пяти странам, на поддержку Украины, а посольства в Боливии, Либерии и Зимбабве будут закрыты, сообщили власти страны.
Правительство Швеции решило прекратить поддержку Танзании, Мозамбика, Зимбабве, Либерии и Боливии, чтобы направить высвобождаемые средства на помощь Украине, передает ТАСС.
Министр внешней торговли и международного сотрудничества страны Беньямин Дуса объяснил этот шаг тем, что именно сейчас Украина сталкивается с наиболее серьезными испытаниями, а предстоящая зима, по его словам, станет «самой суровой с начала войны и это решающий момент для истории Европы».
Ранее планировалось, что к 2026 году эти пять стран получат около 700 млн крон или 74,39 млн долларов, а в 2027 году – 900 млн крон, что эквивалентно 95,64 млн долларов. Однако теперь с 31 августа 2026 года эти государства больше не будут получать финансовую помощь от Швеции.
В результате такого перераспределения, объем невоенной поддержки Украины с шведской стороны увеличится до 2 млрд крон, то есть порядка 212,55 млн долларов. Дополнительно шведское правительство решило закрыть посольства в Боливии, Либерии и Зимбабве, поскольку основная работа этих дипмиссий была связана непосредственно с программами помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МИД Швеции отметил, что поддержка Киева внутри Евросоюза распределяется неравномерно.
Всего за несколько месяцев число молодых мигрантов с Украины в Швеции выросло более чем на 76% и достигло 1 042 человек.
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард призвала западные страны к усилению давления на Россию и выразила желание ввести 100 пакетов санкций.