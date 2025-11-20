Украина разбудила в Скандинавии жадность

Tекст: Анастасия Куликова

МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины. По словам главы ведомства Марии Стенергард, североевропейские страны, общее население которых не превышает 30 млн человек, обеспечивают треть военной помощи. «Это не может продолжаться в долгосрочной перспективе», – сказала она изданию Politico.

«Откровенные комментарии Стенергард отражают реальность, которую редко публично признают дипломаты ЕС. Несмотря на заявления лидеров Североатлантического альянса о поддержке Украины, финансовые взносы и военные поставки остаются крайне неравномерными от одной страны к другой», – говорится в материале. Еще более примечательным подобное заявление делает тот факт, что Стокгольм недавно стал важным партнером Киева в военной сфере, подписав с ним соглашение о продаже 150 истребителей Gripen.

Уточняется, что Дания с начала конфликта передала Киеву 10 млрд евро, что соответствует 3% ВВП этой страны, в то время как Испания выделила Украине около 1,5 млрд евро, или 0,2% ВВП. В этой связи глава МИД Швеции призвала страны Евросоюза использовать замороженные активы России для выдачи украинской стороне «репарационного кредита».

Ранее в схожем ключе высказалась и шведский министр по делам ЕС Джессика Розенкранц. Она заявила, что Европейский союз должен внести вклад в поддержку Украины и в полной мере использовать замороженные российские активы. «Как вы стали министром? Это обескураживающе», – прокомментировал ее слова аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Напомним, Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит с Брюсселем правовые и финансовые риски. Рассмотрение вопроса состоится на следующем саммите лидеров объединения, который должен пройти в декабре. Газета ВЗГЛЯД писала о том, удастся ли евробюрократии убедить бельгийцев изменить свое мнение.

В Брюсселе же рассматривают альтернативы механизму «репарационного кредита». По данным Euractiv, ЕК изучает возможность компенсации дефицита финансирования Киева путем использования средств, привлеченных через общий долг и гранты государств-членов. Между тем норвежские экономисты предложили Осло выступить в качестве гаранта. Идея получила поддержку ряда европейских политиков. Среди них называют бывшего главу МИД Дании Вилли Севендаля и депутата Европарламента из Финляндии Пекку Товери.

Норвегия за последние годы получила более одного триллиона норвежских крон дополнительных доходов от экспорта газа после начала спецоперации на Украине. Европейские парламентарии отмечают, что эти поступления – весомый аргумент в вопросе солидарного участия Осло. Однако министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что страна не будет гарантировать весь объем кредита Евросоюза Украине на 140 млрд евро.

Впрочем, пока европейцы гадают, как без последствий украсть российские активы, США разрабатывают план по урегулированию украинского кризиса. Об этом свидетельствуют утечки в западной прессе. По информации Financial Times, «рамочное соглашение», которое состоит из 28 пунктов, предусматривает в том числе отказ Украины от территорий Донбасса, сокращение украинской армии, признание русского языка государственным.

Стенергард охарактеризовала сообщения СМИ как «слухи» и призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию. «Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов», – сказала глава шведского внешнеполитического ведомства. Она предложила рассмотреть дополнительные ограничительные меры против судов, перевозящих российскую нефть, а также усилить давление на российские компании.

«Принято считать характерными для нордического характера чертами (то есть типичными чертами характера людей, проживающих в странах Северной Европы) сдержанность, спокойствие и неэмоциональность. Однако последние заявления местных политиков ломают этот стереотип. Дело в том, что феномен скандинавской русофобии недооценен», – считает политолог Вадим Трухачев.

«Неприятие России в случае со Швецией имеет большую историческую опору:

страны воевали между собой 16 раз за период с 1142 по 1809 год. Если говорить о Дании, то до того момента, пока Дональд Трамп не захотел получить контроль над Гренландией, это было одним из самых проамериканских государств Западной Европы – наравне с Британией и Ирландией», – пояснил он.

Что касается Норвегии, то она отличается от «двух своих сестер»: «это усредненная по Европе русофобская страна», указал политолог. «По заявлению бывшего генсека НАТО, а ныне норвежского министра финансов Столтенберга это слышно. Если сравнить двух скандинавских генсеков НАТО – Расмуссена и Столтенберга, то датчанин – совершенный русофоб, а норвежец – человек системы», – рассуждает политолог.

Отметим, власти Дании и Швеции заняли пятое место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Норвегия в этом перечне оказалась на шестой позиции. При этом, по мнению Трухачева, жители перечисленных стран в целом поддерживают политику правительства. «Да и явка на выборах и в Швеции, и в Дании, и в Норвегии превышает три четверти», – уточнил он.

Как отметил собеседник, общий объем датской помощи Украине составил девять млрд евро, расходы Копенгагена достигли уровня 3% ВВП. «К таким показателям не подошла даже Швеция, чья глава МИД пожаловалась на бремя», – заметил эксперт.

«Скандинавские страны считаются довольно богатыми.

Для оказания поддержки Киеву у них есть и деньги, и технологии. Например, Стокгольм по доле высокотехнологичной продукции ВВП превосходит Германию. Но несмотря на благополучие, скандинавы не хотят переплачивать, отсюда и вой шведского министра», – считает Трухачев.

«Тем более что у них у самих есть проблемы. Одна из них связана с мигрантами. Скажем, в Дании принята программа расселения иммигрантских гетто. В Швеции выходцам с Ближнего Востока и Украины положены «подъемные», чтобы они вернулись на родину. В стране, где более четверти населения – мигранты, сумма получится приличной», – указал аналитик.

«Еще одна статья расходов – «зеленая» экономика, где Стокгольм и Копенгаген – одни из мировых лидеров. В Швеции принята программа отказа от атомной энергетики, которая требует дополнительных средств», – добавил спикер. По его словам, желание Северной Европы разделить бремя ответственности с другими членами НАТО и ЕС логичное. «Другое дело, что у остальных меньше идеологической мотивации идти на это. У скандинавов же она имеется», – отметил Трухачев.

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, заявление Стенергард о том, что государства Северной Европы тратят больше всех на поддержку Украины среди членов НАТО, это «элементарная жадность». «Такие высказывания я, признаться, в последний раз слышал в старшей группе детского сада, когда дети делили игрушки. Сложно вообразить, чтобы их озвучивал серьезный дипломат. Может им стоит отправить носовые платки?» – иронично предложил парламентарий.

Впрочем, по его мнению, причины появления жалоб у Стокгольма очевидны: европейцы понимают, что Киев постоянно требует деньги и вооружение, а США переложили всю ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и активно зарабатывают на происходящем. «На этом фоне обострился процесс распада ЕС», – акцентировал Колесник.

«Европа раскололась на две части – северные и южные страны», – соглашается немецкий политолог Александр Рар. По его словам, первые – Германия и Скандинавия вместе с Польшей и прибалтами – «выступают за продолжение боевых действий на Украине до стратегического поражения России». «Они умоляют Трампа не идти по пути миротворчества», – отметил собеседник.

«Южные государства Европы перестали финансировать бессмысленный для них конфликт

и ждут мирного урегулирования, – продолжил эксперт. – Тем временем Германия пытается стать новым лидером в Европе, а это значит быть примером для других в вопросе финансирования Украины и поставок все новых и новых систем вооружений».

Что касается мечтаний Швеции о «100 пакетах санкций» против России, то оно из той же серии «низкобюджетных американских фильмов в жанре «романтическая драма» – только в этом случае речь про развал отношений» внутри Европейского союза, добавил Колесник.

«Шведский министр, вероятно, считает, что после принятия сотого пакета ограничительных мер с Москвой что-то произойдет. Но дело в том, что мы в некотором смысле перестали считать количество санкций. Поэтому, как говорится, какое дело кошке, о чем шепчутся мышки?» – подчеркнул Колесник.

Впрочем, как считает Трухачев, «закрывать глаза» на заявления политиков из стран Северной Европы не стоит. «Швеция, Дания и Финляндия, примыкающая к ним, – государства-чемпионы по отсутствию русофилов. Причем Стокгольм имеет очень большой административный вес в ЕС и входит в десятку мировых производителей оружия. А Копенгаген может закрыть нам выход из Балтийского моря. Все это требует внимания Москвы», – заключил политолог.