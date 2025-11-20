  • Новость часаВенгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег
    Захарова назвала аферой соглашение Макрона и Зеленского о поставках истребителей
    Лукашенко поставил задачу собрать лучший в мире супертрактор
    Заслуженный учитель: В эпоху ИИ бессмысленно давать школьникам задание писать реферат
    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины
    Названа дата появления беспилотных грузовиков на трассе общего пользования
    Постановление об увольнении Умерова и Ермака зарегистрировано в Раде
    Сийярто: ЕС хочет включить запрет на нефть России в 20-й пакет санкций
    Госдума увеличила МРОТ
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    20 ноября 2025, 20:00 • В мире

    Украина разбудила в Скандинавии жадность

    @ Carl Sandin/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина все дороже обходится государствам Европы. С таким заявлением выступили в МИД Швеции, указав, что помощь Киеву распределяется между членами ЕС неравномерно: страны Северной Европы вносят в разы больший вклад, чем южные государства. Эксперты отмечают – недовольство из-за денег для Украины зреет в самых идеологически мотивированных русофобских странах.

    МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины. По словам главы ведомства Марии Стенергард, североевропейские страны, общее население которых не превышает 30 млн человек, обеспечивают треть военной помощи. «Это не может продолжаться в долгосрочной перспективе», – сказала она изданию Politico.

    «Откровенные комментарии Стенергард отражают реальность, которую редко публично признают дипломаты ЕС. Несмотря на заявления лидеров Североатлантического альянса о поддержке Украины, финансовые взносы и военные поставки остаются крайне неравномерными от одной страны к другой», – говорится в материале. Еще более примечательным подобное заявление делает тот факт, что Стокгольм недавно стал важным партнером Киева в военной сфере, подписав с ним соглашение о продаже 150 истребителей Gripen.

    Уточняется, что Дания с начала конфликта передала Киеву 10 млрд евро, что соответствует 3% ВВП этой страны, в то время как Испания выделила Украине около 1,5 млрд евро, или 0,2% ВВП. В этой связи глава МИД Швеции призвала страны Евросоюза использовать замороженные активы России для выдачи украинской стороне «репарационного кредита».

    Ранее в схожем ключе высказалась и шведский министр по делам ЕС Джессика Розенкранц. Она заявила, что Европейский союз должен внести вклад в поддержку Украины и в полной мере использовать замороженные российские активы. «Как вы стали министром? Это обескураживающе», – прокомментировал ее слова аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

    Напомним, Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит с Брюсселем правовые и финансовые риски. Рассмотрение вопроса состоится на следующем саммите лидеров объединения, который должен пройти в декабре. Газета ВЗГЛЯД писала о том, удастся ли евробюрократии убедить бельгийцев изменить свое мнение.

    В Брюсселе же рассматривают альтернативы механизму «репарационного кредита». По данным Euractiv, ЕК изучает возможность компенсации дефицита финансирования Киева путем использования средств, привлеченных через общий долг и гранты государств-членов. Между тем норвежские экономисты предложили Осло выступить в качестве гаранта. Идея получила поддержку ряда европейских политиков. Среди них называют бывшего главу МИД Дании Вилли Севендаля и депутата Европарламента из Финляндии Пекку Товери.

    Норвегия за последние годы получила более одного триллиона норвежских крон дополнительных доходов от экспорта газа после начала спецоперации на Украине. Европейские парламентарии отмечают, что эти поступления – весомый аргумент в вопросе солидарного участия Осло. Однако министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что страна не будет гарантировать весь объем кредита Евросоюза Украине на 140 млрд евро.

    Впрочем, пока европейцы гадают, как без последствий украсть российские активы, США разрабатывают план по урегулированию украинского кризиса. Об этом свидетельствуют утечки в западной прессе. По информации Financial Times, «рамочное соглашение», которое состоит из 28 пунктов, предусматривает в том числе отказ Украины от территорий Донбасса, сокращение украинской армии, признание русского языка государственным.

    Стенергард охарактеризовала сообщения СМИ как «слухи» и призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию. «Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов», – сказала глава шведского внешнеполитического ведомства. Она предложила рассмотреть дополнительные ограничительные меры против судов, перевозящих российскую нефть, а также усилить давление на российские компании.

    «Принято считать характерными для нордического характера чертами (то есть типичными чертами характера людей, проживающих в странах Северной Европы) сдержанность, спокойствие и неэмоциональность. Однако последние заявления местных политиков ломают этот стереотип. Дело в том, что феномен скандинавской русофобии недооценен», – считает политолог Вадим Трухачев.

    «Неприятие России в случае со Швецией имеет большую историческую опору:

    страны воевали между собой 16 раз за период с 1142 по 1809 год. Если говорить о Дании, то до того момента, пока Дональд Трамп не захотел получить контроль над Гренландией, это было одним из самых проамериканских государств Западной Европы – наравне с Британией и Ирландией», – пояснил он.

    Что касается Норвегии, то она отличается от «двух своих сестер»: «это усредненная по Европе русофобская страна», указал политолог. «По заявлению бывшего генсека НАТО, а ныне норвежского министра финансов Столтенберга это слышно. Если сравнить двух скандинавских генсеков НАТО – Расмуссена и Столтенберга, то датчанин – совершенный русофоб, а норвежец – человек системы», – рассуждает политолог.

    Отметим, власти Дании и Швеции заняли пятое место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Норвегия в этом перечне оказалась на шестой позиции. При этом, по мнению Трухачева, жители перечисленных стран в целом поддерживают политику правительства. «Да и явка на выборах и в Швеции, и в Дании, и в Норвегии превышает три четверти», – уточнил он.

    Как отметил собеседник, общий объем датской помощи Украине составил девять млрд евро, расходы Копенгагена достигли уровня 3% ВВП. «К таким показателям не подошла даже Швеция, чья глава МИД пожаловалась на бремя», – заметил эксперт.

    «Скандинавские страны считаются довольно богатыми.

    Для оказания поддержки Киеву у них есть и деньги, и технологии. Например, Стокгольм по доле высокотехнологичной продукции ВВП превосходит Германию. Но несмотря на благополучие, скандинавы не хотят переплачивать, отсюда и вой шведского министра», – считает Трухачев.

    «Тем более что у них у самих есть проблемы. Одна из них связана с мигрантами. Скажем, в Дании принята программа расселения иммигрантских гетто. В Швеции выходцам с Ближнего Востока и Украины положены «подъемные», чтобы они вернулись на родину. В стране, где более четверти населения – мигранты, сумма получится приличной», – указал аналитик.

    «Еще одна статья расходов – «зеленая» экономика, где Стокгольм и Копенгаген – одни из мировых лидеров. В Швеции принята программа отказа от атомной энергетики, которая требует дополнительных средств», – добавил спикер. По его словам, желание Северной Европы разделить бремя ответственности с другими членами НАТО и ЕС логичное. «Другое дело, что у остальных меньше идеологической мотивации идти на это. У скандинавов же она имеется», – отметил Трухачев.

    По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, заявление Стенергард о том, что государства Северной Европы тратят больше всех на поддержку Украины среди членов НАТО, это «элементарная жадность». «Такие высказывания я, признаться, в последний раз слышал в старшей группе детского сада, когда дети делили игрушки. Сложно вообразить, чтобы их озвучивал серьезный дипломат. Может им стоит отправить носовые платки?» – иронично предложил парламентарий.

    Впрочем, по его мнению, причины появления жалоб у Стокгольма очевидны: европейцы понимают, что Киев постоянно требует деньги и вооружение, а США переложили всю ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и активно зарабатывают на происходящем. «На этом фоне обострился процесс распада ЕС», – акцентировал Колесник.

    «Европа раскололась на две части – северные и южные страны», – соглашается немецкий политолог Александр Рар. По его словам, первые – Германия и Скандинавия вместе с Польшей и прибалтами – «выступают за продолжение боевых действий на Украине до стратегического поражения России». «Они умоляют Трампа не идти по пути миротворчества», – отметил собеседник.

    «Южные государства Европы перестали финансировать бессмысленный для них конфликт

    и ждут мирного урегулирования, – продолжил эксперт. – Тем временем Германия пытается стать новым лидером в Европе, а это значит быть примером для других в вопросе финансирования Украины и поставок все новых и новых систем вооружений».

    Что касается мечтаний Швеции о «100 пакетах санкций» против России, то оно из той же серии «низкобюджетных американских фильмов в жанре «романтическая драма» – только в этом случае речь про развал отношений» внутри Европейского союза, добавил Колесник. 

    «Шведский министр, вероятно, считает, что после принятия сотого пакета ограничительных мер с Москвой что-то произойдет. Но дело в том, что мы в некотором смысле перестали считать количество санкций. Поэтому, как говорится, какое дело кошке, о чем шепчутся мышки?» – подчеркнул Колесник.

    Впрочем, как считает Трухачев, «закрывать глаза» на заявления политиков из стран Северной Европы не стоит. «Швеция, Дания и Финляндия, примыкающая к ним, – государства-чемпионы по отсутствию русофилов. Причем Стокгольм имеет очень большой административный вес в ЕС и входит в десятку мировых производителей оружия. А Копенгаген может закрыть нам выход из Балтийского моря. Все это требует внимания Москвы», – заключил политолог.

    МИД: Япония до сих пор не признает итоги Второй мировой войны
    Бастрыкин завел дело против судьи Арбитражного суда Воронежской области Мальцевой
    В Раде зарегистрировали постановление об экстрадиции бежавших коррупционеров
    Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула
    Глава Минтранса рассказал о появлении профессии оператора беспилотного судна
    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

