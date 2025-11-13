Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.2 комментария
Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
Норвегия не планирует выступать гарантом по всему объему кредита от Евросоюза для Украины в размере 140 млрд евро, пишет NRK.
Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Норвегия не будет гарантировать весь объем кредита Евросоюза Украине на 140 млрд евро, передает NRK.
«Были предложения, чтобы Норвегия предоставила гарантию по всей сумме. Это не рассматривается. Но возможность участия страны будет зависеть от того, что предложит Евросоюз», – заявил министр.
Сумма займа эквивалентна примерно 1,6 трлн норвежских крон (примерно 159 млрд долларов). Планируется, что кредит будет обеспечен замороженными российскими активами, находящимися сейчас в бельгийском банковском учреждении Euroclear. Ожидается, что вопрос обсуждения участия Норвегии поднимется на встрече Столтенберга с представителями Еврокомиссии в Брюсселе.
Механизм предполагает предоставление Украине беспроцентного займа, выступающего авансовым платежом в ожидании возможных репараций от России по окончании конфликта. В случае выплаты Россией компенсаций, замороженные средства должны быть возвращены. Однако Бельгия выступает против поспешного решения, опасаясь возможных встречных исков со стороны России и требует делить риски между странами ЕС.
Идея о роли Норвегии в качестве гаранта была впервые предложена двумя норвежскими экономистами и получила поддержку ряда европейских политиков. Среди них называют бывшего главу МИД Дании Вилли Сёвендаля и депутата Европарламента из Финляндии Пекку Товери.
Норвегия за последние годы получила более 1 трлн норвежских крон дополнительных доходов от экспорта газа после начала спецоперации на Украине. Европейские парламентарии отмечают, что эти поступления – весомый аргумент в вопросе солидарного участия Норвегии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу о конфискации российских активов на саммите ЕС.
Бельгия согласилась рассмотреть использование российских активов только при наличии гарантий со стороны Евросоюза.
Премьер-министр Бельгии назвал особые условия, при которых возможна конфискация российских активов в Европе.