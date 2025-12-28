Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.7 комментариев
Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа
Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о резкой реакции сторонников войны на прошедший телефонный разговор президентоа России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Сторонники войны проявили признаки паники после состоявшегося телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Об этом сообщил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он заявил: «После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику», опубликовав свою мысль в социальной сети Х. Дмитриев не уточнил, кого именно он подразумевает под сторонниками войны и какие конкретные последствия повлекла беседа двух лидеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.