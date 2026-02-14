В ОП предложили присвоить врачам QR-коды для проверки дипломов

Tекст: Денис Тельманов

Идея о присвоении каждому медицинскому работнику уникального QR-кода была озвучена на круглом столе в Общественной палате РФ, передает ТАСС.

Такой код позволит любому пациенту с помощью смартфона получить доступ к официальной информации о дипломе и специализации врача или медсестры на сайте Минздрава.

По словам председателя комитета здравоохранения Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Сергея Федосова, в России уже выявлены сотни случаев подделки дипломов среди врачей, а некоторые лжедоктора работали от двух до двадцати двух лет.

Федосов подчеркнул: «Предлагаемое решение [проблемы]: присвоить каждому медицинскому работнику уникальный QR-код, который размещен на кабинете врача и по которому будет открываться сайт Минздрава с отдельным разделом, где четко, черным по белому, указано, что этот человек является врачом, получил такую-то специализацию, в таком-то вузе. В идеале там указано и какие специальности у него есть».

Он отметил, что нововведение позволит снизить социальную напряженность, повысить качество медпомощи и исключить практику оказания медицинских услуг лицами без профильного образования, что особенно актуально для таких сфер, как хирургия, травматология и стоматология.

QR-коды также помогут бороться с блогерами-целителями, которые используют поддельные дипломы для лечения людей через интернет.

Сейчас федеральный реестр медработников доступен только Минздраву, но инициаторы предлагают сделать его открытым для клиник и пациентов.

По словам Федосова, если у кабинета врача не окажется QR-кода или по нему будет доступна неверная информация, пациент сможет сразу сообщить об этом в Росздравнадзор, который сможет принять меры в отношении клиники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав утвердил профессиональный стандарт, позволяющий медикам скорой помощи оказывать помощь пострадавшим вне медицинских учреждений во время чрезвычайных ситуаций.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила положительные изменения в решении кадровых вопросов в отечественном здравоохранении. Многие сотрудники разочаровываются в стоматологических услугах по ДМС, так как реальный перечень этих услуг оказывается значительно уже ожидаемого.