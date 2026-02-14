Движение по Крымскому мосту восстановили

Tекст: Денис Тельманов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено, передает РИА «Новости» со ссылкой на нформационный центр по ситуации на автоподходах к мосту

Причины перекрытия не уточнялись.

Ограничения сохранялись в течение 35 минут. Ранее движение по мосту было временно приостановлено, однако официальных объяснений по поводу введения ограничений не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проезд по Крымскому мосту приостановили, а водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности.

Длительная остановка движения через Керченский пролив привела к серьезному отставанию от графика более 10 пассажирских составов.

На автомобильных подходах к Крымскому мосту образовалась внушительная очередь из более чем пятисот машин, ожидающих досмотра.

