Движение по Крымскому мосту восстановили
Автомобильное движение через Крымский мост восстановили спустя тридцать пять минут после временной остановки по неуточненным причинам.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено, передает РИА «Новости» со ссылкой на нформационный центр по ситуации на автоподходах к мосту
Причины перекрытия не уточнялись.
Ограничения сохранялись в течение 35 минут. Ранее движение по мосту было временно приостановлено, однако официальных объяснений по поводу введения ограничений не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, проезд по Крымскому мосту приостановили, а водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности.
Длительная остановка движения через Керченский пролив привела к серьезному отставанию от графика более 10 пассажирских составов.
На автомобильных подходах к Крымскому мосту образовалась внушительная очередь из более чем пятисот машин, ожидающих досмотра.