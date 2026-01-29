Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в веганских котлетах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роскачество выявило серьезные нарушения в составе растительных котлет брендов Power, Vego, Green Wise, CreativePea и «Немясо», сообщает ТАСС. В этих продуктах обнаружены превышения по числу микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки, дрожжей и плесени. В одном из образцов количество микроорганизмов оказалось выше безопасного уровня в 24 раза, что говорит о нарушениях санитарных требований на производстве или в процессе хранения продукции.

В Роскачестве пояснили, что для большинства растительных котлет нет обязательных требований к безопасности, так как юридически они не считаются полуфабрикатами. В связи с этим организация разработала собственный опережающий стандарт, который со временем может стать основой для ГОСТа на данный вид продукции. Также отмечается, что у некоторых брендов – Vego, Awake Power – данные о содержании белков, жиров или углеводов не совпали с информацией на упаковке.

Ряд нарушений зафиксирован и по маркировке: у котлет «Не чикен» нет информации о пищевой ценности, а в продукции «Не чикен» и Vego найдены неуказанные в составе консерванты. В котлетах «Немясо» масса нетто оказалась меньше заявленной, а в продукции брендов «Немясо» и Awake Power эксперты обнаружили ДНК курицы, что может быть связано с производством на одном оборудовании мясных и растительных продуктов.

Тем не менее, токсичных элементов, тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков и ГМО в изученных образцах не найдено. Патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла и листерия, также не выявлены, что свидетельствует о безопасности используемого сырья. В исследовании были оценены девять торговых марок по 460 показателям, и наивысший балл в рейтинге получила продукция Hi, полностью соответствующая требованиям законодательства и стандартам Роскачества.

Информация о выявленных нарушениях уже передана в Роспотребнадзор и торговые сети. Надзорные органы вынесли производителям предостережения, а Росаккредитация приостановила действие деклараций соответствия для двух марок. Также выяснилось, что по двум адресам, указанным на упаковке котлет Awake Power и Creative Pea, производства не существует – информация передана в правоохранительные органы.

В Роскачестве уточнили, что производители незамедлительно отреагировали на замечания: провели внеплановые санитарные проверки, усилили контроль сырья и заказали повторные испытания. Некоторые интернет-магазины уже убрали с продажи продукцию с выявленными нарушениями.

