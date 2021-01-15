Роскачество исследовало отечественный творог

Новое исследование творога, проведенное Роскачеством, показало улучшение качества продукта, выявив при этом лишь в отдельных образцах нарушения требований техрегламента по содержанию белка, молочнокислых бактерий и дрожжей, говорится в сообщении организации.

Впервые творог был исследован Роскачеством осенью 2017 года, затем - зимой 2018 года. В рейтинг вошли 95 торговых марок, а новое исследование охватило семь торговых марок творога с жирностью 9%.

«Ранее одной из основных проблем было наличие антибиотиков в твороге: в одиннадцати из 95 марок эксперты выявляли их как в следовых количествах, так и с превышением допустимых норм... по итогам исследования 2020 года в твороге не выявлено», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Эксперты также проверили творог на фальсификацию растительными жирами, на содержание антибиотиков и патогенных микроорганизмов, дрожжей и плесени, а также токсичных элементов (свинца, кадмия, мышьяка и других), оценили его органолептические свойства. Отмечается, что в составе исследованной продукции не было обнаружено сои, растительных жиров, в норме находилась и массовая доля жирных кислот. Кроме того, указывают эксперты, все производители для изготовления творога использовали качественное и пастеризованное молоко.

Между тем, в образце одной торговой марки оказалось недостаточно полезных молочнокислых бактерий, что нарушает техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции», у других двух – возникли замечания по вкусу и запаху, а также содержанию белка. У одной торговой марки были выявлены несоответствия в маркировке, а еще один товар получил более низкую оценку из-за содержания дрожжей выше допустимых норм техрегламента и замечаний по вкусу и запаху.

Эксперты отмечают, что наличие плесени и дрожжей в продукции далеко не всегда наблюдается по вине производителя: чаще всего причиной этого становится несоблюдение температурных условий хранения продукции при ее транспортировке и реализации.

Ранее Роскачество признало водку самым безопасным продуктом.