Колумбийские наемники сбежали из Украины после увиденных пыток пленных россиян
Колумбийские наемники, участвовавшие в боях на стороне Украины, решили покинуть фронт после того, как стали свидетелями пыток пленных российских военных украинскими бойцами, рассказал адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.
По его словам, наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Киева, сбежали после того, как увидели пытки российских пленных украинскими военными, передает ТАСС. По словам Короткова-Гуляева, его подзащитный Хосе Арон Медина Аранда был потрясен жестокостью карательных батальонов и решил покинуть Украину, несмотря на опасность. Вместе с ним сбежать попытался другой колумбиец Александер Анте, с которым они познакомились на фронте. Адвокат отметил, что наемники подвергались идеологической обработке на Украине, где СБУ активно использовала знание испанского языка для пропаганды среди иностранцев. Мосгорсуд продлил арест Медины Аранды и Анте до 26 ноября. Как уточняет следствие, оба обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ, им грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются и продлены до 22 декабря из-за большого объема работы. Оба обвиняемых происходят из города Попаян в Колумбии. Их задержали в августе 2024 года и заключили под стражу в Москве. ФСБ сообщила, что у колумбийцев изъяли банковские карты, документы, военный билет ВСУ и форму с символикой батальона «Карпатская сечь», а также фотографии, подтверждающие их пребывание в Киеве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников ВСУ. Командование ВСУ снизило требования к колумбийским наемникам из-за серьезных потерь. Санчес также заявил о невыплатах компенсаций семьям погибших колумбийцев.