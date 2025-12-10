В России впервые вынесли штраф за поиск экстремистских материалов

В России суд вынес первое наказание по обвинению в поиске экстремистских материалов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в Каменске-Уральском назначил штраф в три тысячи рублей 20-летнему медбрату Сергею Глухих, сообщает URA.RU. Дело против Глухих стало первым в России в рамках новой статьи 13.53 КоАП РФ, связанной с поиском заведомо экстремистских материалов. Его защитник, юрист Сергей Барсуков, объявил, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать, назвав произошедшее произволом.

Обвинение утверждало, что Глухих целенаправленно искал в интернете информацию о запрещенных боевых соединениях. Сам обвиняемый свою вину отрицает, а его представитель настаивает, что нежелательный контент был найден случайно. В начале ноября силовики задержали медбрата и предъявили ему обвинение.

Ранее 6 ноября мировой суд вернул протокол полиции из-за нарушений при его составлении. Позднее в СМИ появились фотографии с устройства медбрата, где была видна история браузера, однако Барсуков опроверг сообщения о систематическом поиске запрещенной информации. 9 декабря полиция вызвала Глухих и его защитника для исправления протокола, после чего дело вновь передали в мировой суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, молодой человек утром 24 сентября просматривал новостную ленту в автобусе и наткнулся на материалы о Русском добровольческом корпусе и батальоне «Азов» (оба эти объединения признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в России).

В телефоне Глухих в итоге обнаружили более 30 ссылок на запрещенные ресурсы. Напомним, что с 1 сентября в России вступили в силу поправки в КоАП, предусматривающие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов.

Закон предусматривает ответственность только для тех, кто осознанно ищет запрещенные материалы, зная о включении их в реестр Минюста, отметил глава Минцифры Максут Шадаев.



