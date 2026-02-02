Губернатор пообещал наказание виновным в произошедших трагедиях в Кузбассе

Середюк пообещал заслуженное наказание ответственных за трагедии в Кузбассе

Tекст: Вера Басилая

Виновные в трагических событиях, произошедших в январе в Кузбассе, будут наказаны, заявил губернатор Илья Середюк, сообщил в Telegram-канале губернатор Илья Середюк.

По его словам, январские трагедии показали, что социальная сфера и система здравоохранения нуждаются в самой критической оценке и оперативных решениях. Результаты проверок покажут, какие были допущены

Середюк отметил, что по итогам проверок станут известны причины произошедшего и определят круг лиц, которые будут привлечены к ответственности. Губернатор пообещал провести необходимые реформы, чтобы подобных трагедий не повторялось.

Министерство труда и соцзащиты Кузбасса подтвердило смерть девяти человек в психоневрологическом интернате в Прокопьевске после массового заражения гриппом группы А и пневмонией.

В январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных.