Губернатор пообещал наказание виновным в произошедших трагедиях в Кузбассе

Губернатор Илья Середюк отметил, что после проверки по фактам трагедии в Кузбассе будут приняты строгие меры к виновным.
Виновные в трагических событиях, произошедших в январе в Кузбассе, будут наказаны, заявил губернатор Илья Середюк, сообщил в Telegram-канале губернатор Илья Середюк.
По его словам, январские трагедии показали, что социальная сфера и система здравоохранения нуждаются в самой критической оценке и оперативных решениях. Результаты проверок покажут, какие были допущены
Середюк отметил, что по итогам проверок станут известны причины произошедшего и определят круг лиц, которые будут привлечены к ответственности. Губернатор пообещал провести необходимые реформы, чтобы подобных трагедий не повторялось.
Министерство труда и соцзащиты Кузбасса подтвердило смерть девяти человек в психоневрологическом интернате в Прокопьевске после массового заражения гриппом группы А и пневмонией.
В январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных.