Грузинский философ предупредил о грядущей большой войне в Европе

Грузинский философ Шатиришвили предупредил о грядущей большой войне в Европе

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Обращаюсь к «Грузинской мечте» – высокопоставленные чиновники знают правду и должны завершить пребывание в позе страуса и сказать обществу реальность, какой бы тяжелой она не представлялась, – заявил он. – В этом случае общество в меру сил встретит подготовленным эту беду, которая может разразиться вокруг нас, а именно включение Европы в широкомасштабную войну».

«Если общество не будет проинформировано, то ответственность за это ляжет на власти», – отметил философ.

По словам Зазы Шатиришвили, «очевидно, что президент США Дональд Трамп не «голубь мира», а, применяя грубую силу, больше предстает как разжигатель войн».

Он считает, что Дональд Трамп выполняет задачи «стоящих за ним олигархических семей».

В частности, по словам Зазы Шатиришвили, в отношение ситуации на Украине «все происходит с учетом интересов «глубинного государства», в планы которого не входит остановить эту войну».

Аналогично философ отзывается о других войнах, якобы остановленных американским лидером.

«Факты говорят о том, что президент США сегодня является главным представителем «партии войны», который поощряет насилие и незаконность», – отметил философ.

«Аппетиты «глубинного государства» растут, и в эту войну оно обязательно включит Европу - после того, как из процесса выйдут США, чтобы полностью снять с себя формальную ответственность», - заявил Заза Шатиришвили.