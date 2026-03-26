Зеленский: Трамп из-за войны с Ираном усилил давление на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

США связывают предложение гарантий безопасности по мирному соглашению с Украиной с тем, чтобы Киев отказался от всего восточного Донбасса в пользу России, сообщает Politico. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив: «Американцы готовы утвердить эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова уйти из Донбасса». По его словам, такой шаг передаст России важные оборонительные позиции и ослабит безопасность Украины и Европы в долгосрочной перспективе.

Зеленский считает, что ситуация на Ближнем Востоке влияет на позицию Дональда Трампа, который оказывает дополнительное давление на Киев. Он отметил, что ранее представленный США план из 28 пунктов предусматривал передачу Донбасса России и проведение выборов на Украине в течение 100 дней после окончания конфликта.

Украинский лидер также подчеркнул, что Россия рассчитывает на снижение интереса Вашингтона к переговорам, поскольку конфликт на Украине затягивается, а Москва медленно продвигается на востоке страны.

Переговоры о гарантиях безопасности США для Украины продолжаются, но, по словам Зеленского, для их финализации требуется еще немало работы.

Вашингтон пока не прокомментировал высказывания Зеленского. При этом Зеленский поблагодарил США за поставки систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на высокий спрос на эти вооружения на Ближнем Востоке, однако подчеркнул, что этих поставок недостаточно на фоне продолжающихся российских обстрелов.

По данным Financial Times, администрация президента США Дональда Трампа согласна предоставить Украине такие гарантии только после согласия на сделку с территориальными уступками.

Журнал The Atlantic сообщил о готовности Владимира Зеленского рассмотреть отказ от контроля над землями на востоке ради достижения мира.