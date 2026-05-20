Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля

Трамп допустил возможность стать премьером Израиля

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами предположил, что по завершении нынешнего срока может попробовать себя в роли главы израильского правительства, передает РИА «Новости».

Он заявил: «Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром».

Напомним, что следующие выборы президента США назначены на 2028 год. Трамп ранее не исключал, что попытается пойти на третий срок и утверждал, что «есть пути», которые позволят ему выдвинуться, несмотря на действующие ограничения.

Одна из поправок к конституции США прямо устанавливает, что один человек не может занимать должность президента более двух четырехлетних сроков.

Ранее бывший советник Стив Бэннон главы США сообщил о планах Дональда Трампа вернуться в Белый дом в 2028 году третьим президентским сроком.

До этого сам Трамп в интервью NBC заявил о возможности баллотироваться на третий срок президента США вопреки конституции. Впрочем, позже американский президент рассказал о знании лазеек для обхода запрета на третий срок и о своем намерении все же их не использовать.



