  Российские дроны уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области
    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»
    Британия ввела новые ограничения на российский СПГ
    Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    20 мая 2026, 19:36 • Новости дня

    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его популярность в Израиле достигла 99%, и не исключил попытки стать премьером еврейского государства после ухода с поста.

    Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами предположил, что по завершении нынешнего срока может попробовать себя в роли главы израильского правительства, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром».

    Напомним, что следующие выборы президента США назначены на 2028 год. Трамп ранее не исключал, что попытается пойти на третий срок и утверждал, что «есть пути», которые позволят ему выдвинуться, несмотря на действующие ограничения.

    Одна из поправок к конституции США прямо устанавливает, что один человек не может занимать должность президента более двух четырехлетних сроков.

    Ранее бывший советник Стив Бэннон главы США сообщил о планах Дональда Трампа вернуться в Белый дом в 2028 году третьим президентским сроком.

    До этого сам Трамп в интервью NBC заявил о возможности баллотироваться на третий срок президента США вопреки конституции. Впрочем, позже американский президент рассказал о знании лазеек для обхода запрета на третий срок и о своем  намерении все же их не использовать.


    19 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    FT: Трамп предложил Китаю и России объединиться против МУС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время визита в Пекин американский президент Дональд Трамп предложил создать общий фронт США, Китая и России против Международного уголовного суда (МУС), заявив о совпадении интересов, пишут западные СМИ.

    Во время недавних переговоров в Пекине президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединить усилия США, Китая и России для противостояния Международному уголовному суду (МУС), пишет ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times. По данным газеты, инициатива прозвучала как идея совместных действий трех держав против МУС.

    Издание отмечает, что Трамп во время обсуждения подчеркнул: «Интересы трех стран в отношении МУС совпадают». По информации Financial Times, в Белом доме отказались комментировать эти сведения, однако ранее Вашингтон уже высказывал резкую критику в адрес МУС, обвиняя суд в политизации, превышении полномочий и ущемлении суверенитета США. Авторы статьи вместе с тем указывают, что официальной позиции Пекина по этому предложению пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп 7 февраля подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда за его действия против Вашингтона и союзников. Позднее администрация Трампа ввела персональные финансовые и визовые санкции против прокурора МУС Карима Хана и обвинила суд в злоупотреблении полномочиями.

    Также сообщалось, что Россия обсуждает с государствами БРИКС создание международно-правового органа в качестве альтернативы действующему МУС.

    20 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном об отмене сборов на американские товары ради спасения автомобильной промышленности Европы, отмечает Politico.

    Представители европейских институтов достигли компромисса по торговому пакту после пяти часов переговоров, передает Politico. Утверждение документа позволит избежать введения американских пошлин в размере 25% на автомобили.

    «Евросоюз в очередной раз продемонстрировал, что мы являемся довольно надежным торговым партнером, который выполняет свои обязательства», – заявил комиссар по торговле Марош Шефчович. Брюссель отменит тарифы на промышленные и некоторые сельскохозяйственные товары из США.

    Вашингтон ограничит пошлины на большинство европейских товаров на уровне 15%. Соглашение включает пункт о прекращении действия в декабре 2029 года. Документ также позволяет приостановить сделку, если американская сторона не снизит тарифы на сталь и алюминий до конца 2026 года.

    Окончательное голосование по проекту ожидается на пленарном заседании в Страсбурге в середине июня. Некоторые либеральные и левые депутаты по-прежнему выступают против инициативы, однако крупнейшая фракция Европарламента намерена поддержать документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки до 4 июля.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к депутатам с призывом максимально быстро финализировать этот договор. Ранее законодатели Европарламента договорились о единой позиции по данному соглашению.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    17 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирной сделки

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что время для Ирана истекает, передает Axios. «Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется», – подчеркнул американский лидер в телефонном разговоре с изданием, отметив, что при отсутствии выгодного предложения Иран получит гораздо более сильный удар.

    По словам американских чиновников, Трамп стремится к заключению соглашения для прекращения конфликта. Однако отказ Тегерана от многих требований и нежелание идти на значимые уступки по ядерной программе вернули военный вариант на повестку дня. Ожидается, что во вторник президент США соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных сценариев.

    В минувшие выходные Трамп уже провел встречи с ключевыми фигурами своей администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, а также обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом официальными посредниками между США и Ираном выступают Пакистан и Катар, представители которых активно ведут переговоры с иранским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США Дональд Трамп письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном. Позже американский лидер пригрозил Тегерану более интенсивными бомбардировками из-за отсутствия договоренностей. Накануне советники главы государства разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    18 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    США перебросили в Израиль из Германии боеприпасы для войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    В Тель-Авив переброшены военные грузы с американских баз в Германии на фоне возможного возобновления активных боевых действий с Ираном, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

    Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США доставили в Израиль грузы с боеприпасами, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». Военные грузы перебрасываются с американских баз, расположенных на территории Германии.

    Израильские военные активно готовятся к возобновлению военной операции против Ирана. Общественная телекомпания «Кан» приводит слова неназванного представителя службы безопасности: «Израиль присоединится к любым новым ударам США по Ирану и будет нацеливаться на иранскую энергетическую инфраструктуру».

    США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак. Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на ближневосточные источники, совместные удары по иранским объектам могут начаться уже на этой неделе.

    В начале мая Соединенные Штаты перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возобновление крупномасштабных военных операций против Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал противостояние с Ираном незавершенным.

    18 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Израиль начал применять закон о смертной казни террористов

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Ави Блот, командующий Центральным военным округом Израиля, подписал поправку к указу о мерах безопасности на Западном берегу реки Иордан, закон о смертной казни для террористов начинает применяться, сообщило министерство обороны страны.

     «Закон о смертной казни для террористов начинает применяться», – указано в заявлении военного ведомства. Отмечается, что поправка даст возможность использовать «смертную казнь для террористов в Иудее и Самарии в соответствии с положениями закона», передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули, что внедрение этого закона отражает четкое и однозначное изменение государственной политики после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта парламент Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Позже министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продемонстрировал виселицу для исполнения подобных приговоров.

    18 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Риттер заявил о разном отношении Китая к Путину и Трампу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Пекине всегда с воодушевлением ожидают приезда президента России Владимира Путина, что резко контрастирует с недавним визитом президента США Дональда Трампа, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с британским политиком Джорджем Гэллоуэем.

    «Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», – сказал Риттер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, лидеры России и Китая испытывают взаимное уважение и работают над общими целями. При этом Соединенные Штаты, как считает Риттер, способны лишь разрушать глобальный порядок и использовать своих союзников в собственных интересах.

    Он добавил, что Москва и Пекин продолжат сотрудничество, несмотря на попытки Вашингтона внести раскол в их отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп побывал в Китае в середине мая. Глава Белого дома провел с государственным визитом в КНР три дня. Испанская газета El Mundo отметила разницу в целях поездок американского и российского лидеров.

    18 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    В Ираке нашли вторую секретную израильскую базу

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ирака выявили вторую израильскую военную базу, пишет New York Times со ссылкой на региональных чиновников.

    О появлении второго засекреченного лагеря The New York Times рассказали региональные чиновники. Военный объект Израиля обнаружил пастух Авад аль-Шаммари. Его семья считает, что именно это привело к его гибели. По словам свидетелей, его пикап подвергся обстрелу со стороны вертолета.

    По данным служб безопасности, эта площадка была создана до начала текущего конфликта между США, Израилем и Ираном. Ее использовали в ходе 12-дневного противостояния с Тегераном в июне 2025 года.

    Подготовка к возведению временного объекта началась еще в конце 2024 года. Израильские военные искали отдаленные участки для действий в будущих конфликтах. При этом израильское командование отказалось комментировать информацию о найденных позициях. Вашингтон знал о существовании как минимум одной такой базы с июня 2025 года. Это означает, что американская сторона скрыла от Багдада присутствие враждебных сил.

    Во время короткой войны в прошлом году и текущего кризиса Соединенные Штаты заставляли Ирак отключать радары для защиты американской авиации. В результате Багдад стал сильнее зависеть от союзников в вопросах обнаружения угроз. Ситуация подчеркивает неспособность страны полностью контролировать собственную территорию, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников сообщала, что власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу для воздушных атак против Ирана.

    18 мая 2026, 22:36 • Новости дня
    Трамп заявил, что отложил военный удар США по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планировал нанести удар по Ирану во вторник, однако изменил решение ради возможного мирного соглашения, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить запланированную нами военную атаку на Исламскую Республику Иран, которая была назначена на завтра», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он уточнил, что сейчас идут серьезные переговоры. По мнению союзников США, они приведут к выгодной для всех стран Ближнего Востока сделке. Главным условием договора станет полный отказ Тегерана от ядерного оружия, заявил Трамп.

    При этом американские вооруженные силы, по его словам, остаются в состоянии повышенной готовности. Военному руководству отдан приказ немедленно осуществить полномасштабное нападение, если устраивающая Вашингтон сделка не состоится, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки. СМИ сообщали, что Пентагон разработал план ударов по Ирану.

    В начале мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности американских войск к возобновлению крупных боевых операций.

    19 мая 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп потребовал письменных гарантий отказа Ирана от ядерного оружия
    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация хочет получить официальный документ, подтверждающий полный отказ Тегерана от намерений по разработке и созданию ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Последнее, о чем они думают, – это ядерное [оружие]. Теперь они должны это облечь в письменную форму», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер высоко оценил шансы на заключение мирного соглашения. По его словам, сейчас идет прямое взаимодействие представителей Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов с США и Ираном.

    Глава вашингтонской администрации выразил надежду на успешный исход переговоров. Он подчеркнул, что будет крайне рад достичь договоренностей без необходимости применения военной силы против Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Вашингтон отложил военный удар по Ирану ради возможного достижения мирной сделки.

    Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил, что Тегеран готов задействовать всю мощь своих вооруженных сил для решительного ответа в случае новых ударов со стороны США.

    В начале мая он заявил о согласии Тегерана отказаться от ядерного оружия.

    18 мая 2026, 21:32 • Новости дня
    Трамп отказался идти на уступки в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами.

    Президент США  заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон занимает жесткую позицию в диалоге с иранской стороной.

    В интервью изданию New York Post политик отметил, что он «не готов» к каким-либо уступкам Тегерану. Это заявление прозвучало после получения очередного якобы разочаровывающего ответа от иранских властей по мирному соглашению.

    Американский лидер также добавил, что Иран осведомлен о последствиях отказа от договоренностей. По его словам, Тегеран якобы в курсе того, что произойдет в ближайшее время, если не пойдет на сделку с Вашингтоном.

    Накануне американский лидер пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирного соглашения. Ранее глава Белого дома счел неприемлемым последний план Тегерана по урегулированию двустороннего конфликта. Президент США также допустил возможность повторных бомбардировок иранских ядерных объектов.

    19 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    Tasnim: Израиль сымитировал удар Ирана по арабской АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона непричастна к запуску беспилотников в сторону атомной электростанции в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил источник иранского агентства Tasnim.

    Тегеран не направлял дроны к атомному объекту на территории ОАЭ, сказал собеседник Tasnim, передает РИА «Новости». По его словам, за нападением стоит Израиль.

    Накануне оборонное ведомство ОАЭ отчиталось о перехвате двух дронов. Третий аппарат сумел поразить электрогенератор, расположенный за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака».

    «Он (Израиль – прим. ВЗГЛЯД) пытается спровоцировать ОАЭ на более негативную роль на Ближнем Востоке, направленную против Ирана и других стран мусульманского мира», – отметил собеседник.

    В начале мая Тегеран опровергал обвинения в ракетных ударах по Эмиратам.

    19 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Стало известно о массовом уходе критиков Трампа из Сената

    Tекст: Мария Иванова

    Американские политики-республиканцы, открыто критикующие Дональда Трампа, массово проигрывают внутрипартийные выборы или добровольно отказываются от переизбрания накануне ноябрьского голосования, пишет The Washington Post.

    Американские парламентарии сталкиваются с серьезными проблемами из-за противостояния главе государства, передает The Washington Post.

    Ярким примером стал сенатор от Луизианы Билл Кэссиди, который проиграл внутрипартийные выборы после голосования за импичмент пять лет назад.

    Политик отказался тихо уходить в отставку. «Когда вы участвуете в демократии, иногда все оборачивается не так, как вы хотите», – заявил Кэссиди. Он добавил, что в таких ситуациях не следует жаловаться или заявлять о краже голосов.

    Другие критики администрации также покидают свои посты. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис отказался от переизбрания, раскритиковав налоговые инициативы и кадровые решения Белого дома. Митч Макконнелл, активно требующий финансирования для Киева, тоже уходит в отставку в следующем году.

    Аналогичная ситуация наблюдается в палате представителей. Дон Бэкон завершает карьеру, а Марджори Тейлор Грин покинула конгресс в прошлом году. По словам экспертов, организованного республиканского сопротивления лидеру страны больше не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за новой войны рейтинг Дональда Трампа рухнул. Бывший конгрессмен-республиканец Кен Бак публично раскритиковал политику президента.

    18 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Израильские военные начали перехват судов «Флотилии свободы»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-морские силы Израиля приступили к остановке кораблей инициативы «Глобальная флотилия Сумуд», пытающихся прорвать морскую блокаду сектора Газа, сообщили израильские СМИ.

    Корабли армии Израиля начали операцию по перехвату судов в международных водах, передает ТАСС со ссылкой на Ynet.

    Суда вышли несколько дней назад из турецкого города Мармарис.

    Активистов планируется переместить на специальную плавучую тюрьму, после чего их доставят в израильский порт Ашдод. Незадолго до начала операции министерство иностранных дел Израиля призвало суда «изменить курс и повернуть назад».

    Источник в сфере безопасности отметил готовность Израиля к любому развитию событий, ожидая сопротивление аресту и возможное применение холодного оружия.

    В МИД Израиля назвали действия флотилии провокацией для отвлечения внимания от отказа ХАМАС разоружиться. В конце апреля израильские военные уже перехватывали подобную флотилию с пропалестинскими активистами.

    В конце апреля военно-морские силы Израиля приступили к перехвату судов гуманитарной миссии недалеко от острова Крит.

    19 мая 2026, 22:56 • Новости дня
    Вице-президент США ответил на вопрос об участии в президентской кампании

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе брифинга ответил на вопрос о своем возможном участии в грядущей президентской кампании, к тому же президент США Дональд Трамп не раз отмечал его в качестве одного из самых подходящих кандидатов.

    «Я не потенциальный будущий кандидат, я вице-президент, и мне очень нравится моя работа. Я  постараюсь выполнять ее настолько хорошо, насколько смогу» – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио президент Дональд Трамп назвал основными преемниками на выборах 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал Вэнса и Рубио членами «команды мечты» на выборах 2028 года. Вэнс после отъезда Трампа сравнил себя с главным героем фильма «Один дома».

    Кроме того, востоковед Саид Гафуров разбирался с газетой ВЗГЛЯД, кто придет на смену Трампу.


    20 мая 2026, 04:32 • Новости дня
    Сенат США впервые ограничил военные полномочия Трампа против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Верхняя палата американского парламента большинством голосов одобрила резолюцию, которая запрещает главе государства вести боевые действия без официального объявления войны.

    Сенат одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда  Трампа в отношении Ирана, что стало прорывом для демократов после семи неудачных попыток, передает CBS News.

    Сенаторы одобрили предложение о вынесении резолюции большинством голосов 50 против 47. Четыре республиканца присоединились к большинству демократов, выступивших за продвижение резолюции. Сенатор Джон Феттерман из штата Пенсильвания был единственным демократом, который проголосовал против.

    Решающим фактором стал переход четырех республиканцев на сторону демократического большинства. При этом трое представителей Республиканской партии проигнорировали голосование.

    Лидер меньшинства Чак Шумер прокомментировал успех после семи неудачных попыток, отметив, что демократы шаг за шагом прорывают стену молчания республиканцев по поводу незаконной войны Трампа. Он добавил, что давление работает и оппоненты начинают сдаваться.

    Документ обязывает президента США вывести американские войска из зоны конфликта. Исключением может стать только официальное объявление войны или специальное разрешение на применение силы. Автором резолюции выступил демократ Тим Кейн.

    Ожидается, что после возможного одобрения документа обеими палатами президент наложит на него вето. Однако сторонники инициативы уверены в ее способности изменить позицию Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы США раскрыли уловку президента США с письмом о войне. WP сообщила об отставках и поражениях республиканских критиков американского лидера.

    США поставили многоточие в конфликте с Ираном.

    ЦБ потребовал немедленно взыскать с Euroclear Bank 200 млрд евро
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных
    Российские БПЛА уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области
    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля
    Суд арестовал москвича за отказ предъявить документы полиции
    В школе под Томском запретили одежду с иностранными надписями
    В Волгограде девочку не пустили на выпускной в детсаду по соображениям безопасности

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

