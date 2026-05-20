В Волгограде девочку не пустили на выпускной в детсаду по соображениям безопасности
Шестилетняя девочка не сможет посетить прощальный праздник в детском саду из-за отказа родителей сделать ей прививку от полиомиелита.
В Волгограде руководство дошкольного учреждения запретило шестилетней воспитаннице присутствовать на выпускном вечере и репетициях, пишет портал V1.ru. Причиной стал отказ родителей от вакцинации ребенка против полиомиелита. По словам матери, дочь перевели в младшую группу на 60-дневный карантин, который еще не закончился. Сам праздник запланирован на 27 мая.
Заведующая детским садом направила семью в поликлинику за справкой о допуске к мероприятию. Однако врач отказался выдавать документ, сославшись на действующие санитарные нормы. Директор учреждения подтвердила, что девочку не пустят на выпускной ради безопасности других детей.
«Полиомиелит может привести к инвалидности или летальному исходу», – приводит издание слова руководителя детсада. При этом она подчеркнула, что для ребенка обеспечены безопасные условия пребывания в учреждении.
Врач-инфекционист пояснил, что первая встреча с вирусом должна происходить через вакцинацию в раннем возрасте. Специалист добавил, что педиатр вправе ограничить непривитого ребенка от коллектива для защиты остальных детей, так как лекарства от полиомиелита не существует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года специалисты обнаружили штамм дикого полиовируса в сточных водах на территории Германии.
Летом 2025 года Роспотребнадзор предписал ограничить посещение московского детского сада для непривитых воспитанников из-за случая кори.
Ранее в Совете Федерации предложили допускать в летние оздоровительные лагеря исключительно вакцинированных детей.