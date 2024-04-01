Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
В летние лагеря предложили допускать только вакцинированных детей
Сенатор Жукова предложила ограничить прием детей без прививок в летние лагеря
Чтобы избежать вспышек инфекционных заболеваний в летних лагерях, целесообразно ввести ограничения на прием непривитых детей и проводить иммунизацию до поступления в оздоровительную организацию, заявила член социального комитета Совета Федерации Анастасия Жукова.
Соответствующее предложение Жукова озвучила на совещании по теме организации отдыха и оздоровления детей в летний период, передает РИА «Новости».
Это позволит не допустить возникновения в детских лагерях случаев кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа, считает сенатор.
Жукова добавила, что Россия на сегодняшний день находится на очень высоком уровне вакцинации среди детей, это позволило снизить инфекционную заболеваемость в стране. Вопрос прививочного статуса детей из новых российских регионов находится на особом контроле, отметила сенатор.
В 2021 году уголовное дело возбудили после вспышки коронавируса в детском лагере в Туве.