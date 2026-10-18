С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Минэнерго США назвало выгодными поставки дизеля из России
Глава Минэнерго США Райт заявил о выгоде от поставок российского дизеля
Поставки дизельного топлива из России выгодны американским потребителям, заявил министр энергетики США Крис Райт телеканалу CNN.
Поставки российского дизельного топлива отвечают интересам покупателей в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».
«Если Россия может дополнительно поставить дизельное топливо на рынок и экспортировать его, это будет выгодно американским потребителям», – заявил министр энергетики США Крис Райт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти.
Вице-премьер Александр Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в Соединенные Штаты.
Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что дизельное топливо из России так или иначе будет поступать на рынок.