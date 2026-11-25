Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
Британский патрульный самолет заметили возле Калининградской области
Патрульный самолет Военно-воздушных сил Британии Boeing Poseidon MRA1 совершил полет в воздушном пространстве Литвы в непосредственной близости от российской границы.
Британский военный самолет приблизился к границам Калининградской области, передает РИА «Новости». Воздушное судно вылетело с военной авиабазы в шотландском Лоссимуте около 12:30 по московскому времени.
Анализ полетных данных показал, что к 15:00 самолет вошел в воздушное пространство Литвы и продолжил полет неподалеку от российской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе британский самолет-разведчик около часа находился неподалеку от морской границы к северо-востоку от Мурманска.
В середине месяца самолет радиоэлектронной разведки ВВС Британии выполнил патрулирование вблизи Калининградской области.
В начале месяца американский самолет-разведчик пролетел в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью.