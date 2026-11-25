Tекст: Валерия Городецкая

Британский военный самолет приблизился к границам Калининградской области, передает РИА «Новости». Воздушное судно вылетело с военной авиабазы в шотландском Лоссимуте около 12:30 по московскому времени.

Анализ полетных данных показал, что к 15:00 самолет вошел в воздушное пространство Литвы и продолжил полет неподалеку от российской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе британский самолет-разведчик около часа находился неподалеку от морской границы к северо-востоку от Мурманска.

В середине месяца самолет радиоэлектронной разведки ВВС Британии выполнил патрулирование вблизи Калининградской области.

В начале месяца американский самолет-разведчик пролетел в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью.