Кейт Миддлтон рассказала о периоде восстановления после лечения от онкологии

Tекст: Ирма Каплан

Кейт Миддлтон рассказала о сложностях жизни после интенсивного лечения онкологии, когда встретилась с пациентами онкологического центра в больнице Колчестера и вместе с ними сажала розы в саду, созданном для того, чтобы помочь пациентам обрести душевный покой, сообщает Sly News.

По словам принцессы Уэльской, наступает целый кусок жизни, когда лечение завершено и все ожидают, что вы вот-вот встанете и пойдете, как прежде, вам же должно стать лучше, вы же вылечились, но это совсем не там.

«Да, я вернусь к нормальной жизни, но на самом деле последующий этап очень трудный. Вы больше не находитесь под наблюдением врачей, но вы и не можете нормально функционировать дома, как вы привыкли», – поделилась она.

Она объяснила, что в процессе выздоровления чувствуется, будто «нужно обрести некую свою новую норму, и это занимает время».

«Это как американские горки, а не гладкая равнина, как вы ожидаете. Но реальность такова, что это не так, вы вы привыкли переживать тяжелые времена», – добавила Кейт.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после летних каникул Королевская семья вернется к своим обязанностям в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа в Британию, а Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме.