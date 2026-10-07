Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Летевший в Лондон пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Манчестере
Борт Airbus A320, совершавший внутренний рейс из шотландского Абердина в Лондон, передал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Манчестера, сообщил источник в авиадиспетчерских службах ЕС.
Экипаж пассажирского лайнера сообщил о возможной нештатной ситуации во время полета над территорией Британии. После этого самолет стал снижаться и совершил вынужденную посадку в ближайшем по пути аэропорту, сказал собеседник ТАСС.
Представители оперативных служб встретили борт согласно установленному регламенту. Точная причина срабатывания сигнала тревоги пока остается неизвестной.
Этот инцидент стал четвертым подобным случаем в воздушном пространстве Европы с начала недели. Ранее самолет, следовавший из Ларнаки в Глазго, передал сигнал общей тревоги и сел в Амстердаме.
Вылетевший из Лондона в Чикаго борт вернулся обратно после двухчасового кружения над побережьем Британии для выработки топлива.
В среду самолет American Airlines экстренно приземлился из-за сломанных туалетов.
В понедельник летевший из Испании в Германию пассажирский Boeing 737 экстренно сел во Франции.
Вылетевший из Анкары самолет прервал полет и вернулся на землю из-за записки о взрывчатке.