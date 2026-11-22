Tекст: Антон Антонов

Трамп опубликовал соответствующую фотографию в соцсети Truth Social.

Также он опубликовал фото встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, подписав снимок: «Друзья».

Кроме того, президент США опубликовал кадры их трехсторонней встречи. Одну из фотографий сопровождает надпись: «Великие державы 1945, 2026». Рядом он разместил изображение Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля на Ялтинской конференции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп назвал первую трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином одним из самых знаменательных международных событий.

Путин заявил о возникновении взаимопонимания по ключевым направлениям между участниками переговоров.