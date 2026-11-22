19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.5 комментариев
Трамп опубликовал фотографию с Путиным с подписью «Мой друг»
Президент США Дональд Трамп разместил фотографию рукопожатия с российским лидером Владимиром Путиным, сопроводив фото надписью «Мой друг».
Трамп опубликовал соответствующую фотографию в соцсети Truth Social.
Также он опубликовал фото встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, подписав снимок: «Друзья».
Кроме того, президент США опубликовал кадры их трехсторонней встречи. Одну из фотографий сопровождает надпись: «Великие державы 1945, 2026». Рядом он разместил изображение Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля на Ялтинской конференции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп назвал первую трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином одним из самых знаменательных международных событий.
Путин заявил о возникновении взаимопонимания по ключевым направлениям между участниками переговоров.