Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех СМИ

Трамп запретил журналистам CNN, MS NOW и Politico посещать Белый дом

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом журналистам CNN, MS NOW и Politico. Американский лидер обвинил эти средства массовой информации в постоянном распространении ложных сведений о работе его администрации, передает ТАСС.

«Я с гордостью сообщаю, что немедленно лишаю доступа в Белый дом лживые CNN, MS NOW (которая недавно сменила название с MSNBC из-за отсутствия зрителей и доверия) и Politico», – написал глава государства в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что администрация предыдущего президента Джо Байдена оформила незаконную подписку на Politico на рекордную сумму 8 млн долларов. Эти средства поступали напрямую от правительства США для поддержки издания на плаву, что, по мнению политика, является коррупцией.

Он добавил, что СМИ не должны иметь возможности постоянно рассказывать небылицы, освещая деятельность руководства страны, и предупредил, что за этими изданиями последуют другие.

В ноябре прошлого года администрация президента США ограничила доступ журналистов к пресс-службе Белого дома.

Позже президент США назвал репортера «ужасным человеком» из-за вопроса о файлах Эпштейна.

Летом прошлого года американскому лидеру пришлось отказать изданию Wall Street Journal в аккредитации на освещение визита в Шотландию.