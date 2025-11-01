Белый дом ввел запрет журналистам на свободный доступ к пресс-службе

Politico: Белый дом ввел новые ограничения по доступу СМИ к своим представителям

Tекст: Мария Иванова

Администрация президента США ограничила доступ журналистов к пресс-службе Белого дома, сообщает Politico.

Новый циркуляр, подписанный пресс-секретарем Кэролайн Ливитт и директором по коммуникациям Стивеном Чуном, вводит немедленное ограничение: представители СМИ теперь могут работать только в специально выделенной зоне, а попасть во все помещения «западного крыла» можно лишь по предварительному согласованию.

Как отмечают американские власти, причиной изменений стали «недавние структурные перемены» в администрации, связанные с интеграцией некоторых функций Совета национальной безопасности в работу пресс-службы.

В циркуляре объясняется: «Работая по этому направлению, сотрудники пресс-службы Белого дома регулярно имеют дело с засекреченными документами».

Журналисты издания считают, что эти меры – продолжение политики Белого дома по ограничению прозрачности для представителей СМИ. Ранее журналисты уже сталкивались с запретами на закрытые брифинги и новыми ограничениями в министерстве обороны, от которых большинство СМИ отказались.

Данные нововведения вызвали критику со стороны главы Ассоциации корреспондентов Белого дома Вийджа Джэнг, которая убеждена: ограничение журналистов уменьшает их возможности взаимодействовать с чиновниками и ставит под вопрос прозрачность и подотчетность правительства. Консервативные СМИ напоминают, что в 1993 году подобные шаги предпринимала администрация Билла Клинтона, однако такие меры тогда быстро отменили после общественной критики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Associated Press лишили беспрепятственного доступа в Белый дом.

В октябре около 50 журналистов отказались от посещения Пентагона, устроив бойкот из-за несогласия с новыми ограничениями на публикацию чувствительной информации.