Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.11 комментариев
Белый дом ввел запрет журналистам на свободный доступ к пресс-службе
Politico: Белый дом ввел новые ограничения по доступу СМИ к своим представителям
Журналистам запретили свободно перемещаться по западному крылу Белого дома, теперь встречи с пресс-службой должны согласовываться заранее, пишет Politico.
Администрация президента США ограничила доступ журналистов к пресс-службе Белого дома, сообщает Politico.
Новый циркуляр, подписанный пресс-секретарем Кэролайн Ливитт и директором по коммуникациям Стивеном Чуном, вводит немедленное ограничение: представители СМИ теперь могут работать только в специально выделенной зоне, а попасть во все помещения «западного крыла» можно лишь по предварительному согласованию.
Как отмечают американские власти, причиной изменений стали «недавние структурные перемены» в администрации, связанные с интеграцией некоторых функций Совета национальной безопасности в работу пресс-службы.
В циркуляре объясняется: «Работая по этому направлению, сотрудники пресс-службы Белого дома регулярно имеют дело с засекреченными документами».
Журналисты издания считают, что эти меры – продолжение политики Белого дома по ограничению прозрачности для представителей СМИ. Ранее журналисты уже сталкивались с запретами на закрытые брифинги и новыми ограничениями в министерстве обороны, от которых большинство СМИ отказались.
Данные нововведения вызвали критику со стороны главы Ассоциации корреспондентов Белого дома Вийджа Джэнг, которая убеждена: ограничение журналистов уменьшает их возможности взаимодействовать с чиновниками и ставит под вопрос прозрачность и подотчетность правительства. Консервативные СМИ напоминают, что в 1993 году подобные шаги предпринимала администрация Билла Клинтона, однако такие меры тогда быстро отменили после общественной критики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Associated Press лишили беспрепятственного доступа в Белый дом.
В октябре около 50 журналистов отказались от посещения Пентагона, устроив бойкот из-за несогласия с новыми ограничениями на публикацию чувствительной информации.