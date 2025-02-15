Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Associated Press лишили беспрепятственного доступа в Белый дом
Замглавы аппарата Белого дома Будович сообщил об ограничении доступа для сотрудников Associated Press
Администрация США ограничила доступ журналистов Associated Press в Белый дом из-за ситуации вокруг названия Мексиканского залива, сообщил замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович.
Будович в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что Associated Press, игнорируя новоео название – «Американский зали» – создает разногласия и распространяет неверную информацию.
«Хотя их право на безответственные и нечестные репортажи защищено Первой поправкой, это не обеспечивает им привилегию беспрепятственного доступа в ограниченные пространства, такие как Овальный кабинет и «Борт номер один», – заявил Будович.
Эти пространства доступны для многих репортеров, которые раньше не имели такой возможности, заявил Будович. Журналисты и фотографы Associate Press при этом сохранят аккредитации в комплексе Белого дома.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что AP не было приглашено на подписание исполнительного указа о создании совета по энергетическому доминированию США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США официально переименовали Мексиканский залив в Американский.
Американский бизнесмен Илон Маск назвал агентство «Ассоциированной пропагандой». В США подписали указ о создании совета по энергетическому доминированию США.