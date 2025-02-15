Замглавы аппарата Белого дома Будович сообщил об ограничении доступа для сотрудников Associated Press

Tекст: Антон Антонов

Будович в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что Associated Press, игнорируя новоео название – «Американский зали» – создает разногласия и распространяет неверную информацию.

«Хотя их право на безответственные и нечестные репортажи защищено Первой поправкой, это не обеспечивает им привилегию беспрепятственного доступа в ограниченные пространства, такие как Овальный кабинет и «Борт номер один», – заявил Будович.

Эти пространства доступны для многих репортеров, которые раньше не имели такой возможности, заявил Будович. Журналисты и фотографы Associate Press при этом сохранят аккредитации в комплексе Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что AP не было приглашено на подписание исполнительного указа о создании совета по энергетическому доминированию США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США официально переименовали Мексиканский залив в Американский.

Американский бизнесмен Илон Маск назвал агентство «Ассоциированной пропагандой». В США подписали указ о создании совета по энергетическому доминированию США.