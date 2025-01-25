Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».0 комментариев
США официально переименовали Мексиканский залив в Американский
Трамп утвердил переименование Мексиканского залива в Американский
Президент США Дональд Трамп инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс официального переименования Мексиканского залива в Американский, а высочайшей горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли, передает ТАСС. Документ опубликован на сайте Белого дома.
Согласно указу, Министерство внутренних дел США должно в течение 30 дней урегулировать все формальности с переименованием и обновить данные в Информационной системе географических названий (GNIS). Власти должны будут обеспечить использование новых названий во всех официальных документах.
Трамп аргументировал переименование Мексиканского залива его значимостью для американской экономики, назвав его «центральным для экономики Америки». Переименование горы Денали, по указу Трампа, связано с восстановлением исторического названия горы Мак-Кинли, данное в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли в 1917 году.
Администрация Барака Обамы в 2015 году переименовала гору в Денали в знак уважения к коренному населению Аляски. Однако Трамп считает, что это решение «оскорбило память президента Мак-Кинли», который «героически привел народ к победе в испано-американской войне». В дополнение, министр внутренних дел должен создать новый список выдающихся американцев для увековечивания их имен на территории США.
До этого Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.