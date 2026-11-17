Начались консультации по итоговому документу саммита АТЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Консультации по итоговому документу саммита АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне, уже начались, передает РИА «Новости».

«Неформальная встреча лидеров АТЭС в Шэньчжэне состоится очень скоро, и консультации по итоговому документу уже начались», – заявил Чэнь Сюй.

Он отметил, что Пекин сосредоточен на основной цели построения Азиатско-Тихоокеанского сообщества и продолжает укреплять консенсус между всеми сторонами. Китай также активно продвигает достижение практических результатов в торговле, транспортной инфраструктуре и инновациях, придавая новый импульс сотрудничеству в этих областях.

Саммит АТЭС пройдет в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун 18-19 ноября. Всего в объединение входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль сообщил о планах президента России Владимира Путина посетить Китай для участия в саммите АТЭС.

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал переговоры российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина на полях мероприятия.

Власти китайского мегаполиса Шэньчжэнь ввели дополнительные меры безопасности в преддверии мероприятий высокого уровня.