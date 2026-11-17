Делегации стран Европы в ОБСЕ смягчили риторику после контактов России и США

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Полянского, возобновление серьезного диалога между Москвой и администрацией США застало европейцев врасплох, и их риторика стала «менее нахальной». Он отметил, что сам факт ведения интенсивного диалога удивил европейские страны, передает РИА «Новости».

Дипломат пояснил, что Европа опасается, что ее позиция не будет учтена, при этом страны не хотят ни обижать США, ни подыгрывать им. В результате европейцы стали осторожнее высказываться о перспективах украинского урегулирования, условиях достижения мира и ответственности сторон.

Полянский добавил, что на венской площадке ОБСЕ стало меньше откровенно агрессивных выпадов против России. Глава МИД Сергей Лавров ранее также отмечал, что европейцы не понимают свою роль в переговорах по Украине и пытаются «вскочить на подножку последнего вагона».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье некоторые европейские лидеры выразили желание видеть в переговорщиках по Украине «супергероя», способного противостоять Москве и Вашингтону.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неуместность присутствия европейских стран за столом переговоров по Украине.