В Карелии экс-депутат получил 12 лет за убийство
Житель Карелии признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух человек по найму, а также в попытке получить сведения, содержащие государственную тайну.
По данным ТАСС, осужденный – 53-летний бывший депутат Петрозаводского городского совета Тимур Зорняков.
В Следственном управлении Следственного комитета по Карелии рассказали, что Зорняков действовал по найму, а также пытался получить секретные данные незаконным путем. Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 2 года», – сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Карелии.
