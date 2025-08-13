Гендиректора фирмы арестовали за продажу некачественных ИВЛ

Tекст: Алексей Дегтярев

Гендиректора «Экстрамед» заключили под стражу по обвинению в мошенничестве при поставке аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения ведомств.

В 2020 году с компанией был заключен госконтракт на сумму более 28,3 млн рублей.

Следствие считает, что женщина закупила оборудование с несертифицированными компрессорами в Москве по заниженной стоимости, вследствие чего аппараты оказались непригодными для использования и не отвечали заявленным требованиям. Заказчиком выступала Брянская областная детская больница, а оплата за оборудование была произведена из федерального бюджета.

В полиции отмечают, что руководитель привлекла к исполнению контракта третьих лиц для получения незаконной прибыли. В ходе обысков изъяты документы и техника, расследование ведут сотрудники ФСБ и МВД России.

Дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

