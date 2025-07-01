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Раскрыта схема поставки поддельных перчаток для медиков на 1 млрд рублей
Полицейские раскрыли схему поставки поддельных перчаток для медицины на 1 млрд рублей
В нескольких регионах страны выявлена схема, по которой хозяйственные перчатки продавались медицинским учреждениям вместо хирургических, преступный доход превысил 1,2 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемые зарегистрировали аффилированную организацию, оформили на нее регистрационное удостоверение на медицинское изделие – хирургические перчатки – и арендовали помещения в поселке Турунтаево (Бурятия), где создали видимость производства продукции, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
На самом деле, по данным полиции, хозяйственные перчатки закупались в странах Юго-Восточной Азии, после чего переупаковывались под видом медизделий. Для этого было привлечено 25 работников.
Подделку поставляли в больницы Москвы, Бурятии, Астраханской, Владимирской, Новосибирской областей, Краснодарского края и других регионов России. Общая сумма контрактов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подконтрольными фигурантам, превысила 1,2 млрд рублей.
В ходе обысков с участием Росгвардии изъяли свыше 2,6 тыс. упаковок медицинских перчаток, более 800 тыс. единиц упаковочных материалов, документы, технику и другие доказательства.
Возбуждено уголовное дело, двое предполагаемых организаторов дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Расследование продолжается.
В апреле тольяттинские полицейские задержали семерых подозреваемых в незаконной медицинской деятельности, связанной с использованием психотропных веществ.