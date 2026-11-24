Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Мишустин заявил о подготовке плана внедрения ИИ в экономику
Проект национального плана по внедрению искусственного интеллекта в российскую экономику уже подготовлен, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин подчеркнул, что правительство работает над обеспечением использования современных цифровых продуктов в экономике. Проект плана разработан по поручению президента, передает РИА «Новости».
«Его мероприятия нацелены на решение конкретных вопросов и должны дать ощутимые результаты», – заявил премьер-министр на стратегической сессии «Внедрение и регулирование искусственного интеллекта».
Мишустин отметил, что реализация плана позволит повысить качество товаров и услуг, уменьшить временные затраты, а также снизить финансовые и административные издержки. План станет надежным инструментом для повышения конкурентоспособности отечественных отраслей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Михаил Мишустин предложил странам ШОС расширить сотрудничество в области искусственного интеллекта.
В сентябре Мишустин заявил о превращении искусственного интеллекта в незаменимую часть жизни наряду с электричеством.
Премьер-министр поручил представить варианты использования технологий искусственного интеллекта в различных отраслях промышленности.