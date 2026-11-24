Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
В Крыму начали прием заявок на разовые переправы машин через Керченский пролив
Минтранс Крыма: Водителям предложили разовые переправы через Керченский пролив
Министерство транспорта Республики Крым открыло сбор заявок на организацию разовых переправ легковых автомобилей через Керченский пролив.
Власти региона запустили прием обращений автомобилистов, желающих пересечь Керченский пролив. Подать заявку в направлении Тамани и обратно можно в разделе «Транспорт» на сайте «Решаем вместе», сообщает Минтранс Крыма в «Макс».
В ведомстве уточнили, что разрешение действует разово и только в одном из направлений – из Крыма в Тамань или обратно. При оформлении заявки водителям необходимо указать марку и модель транспортного средства, свои фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон. Сбор данных завершится 24 ноября в 20:00 по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об определении этапов восстановления Крымского моста.
В субботу вице-премьер России Андрей Никитин заявил о восстановлении основной логистики через Крымский мост.
В четверг Министерство транспорта объявило об отправке со станции Тамань первого после возобновления движения по железнодорожной части Крымского моста поезда в Керчь.