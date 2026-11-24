Минтранс Крыма: Водителям предложили разовые переправы через Керченский пролив

Tекст: Ольга Иванова

Власти региона запустили прием обращений автомобилистов, желающих пересечь Керченский пролив. Подать заявку в направлении Тамани и обратно можно в разделе «Транспорт» на сайте «Решаем вместе», сообщает Минтранс Крыма в «Макс».

В ведомстве уточнили, что разрешение действует разово и только в одном из направлений – из Крыма в Тамань или обратно. При оформлении заявки водителям необходимо указать марку и модель транспортного средства, свои фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон. Сбор данных завершится 24 ноября в 20:00 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об определении этапов восстановления Крымского моста.

В субботу вице-премьер России Андрей Никитин заявил о восстановлении основной логистики через Крымский мост.

В четверг Министерство транспорта объявило об отправке со станции Тамань первого после возобновления движения по железнодорожной части Крымского моста поезда в Керчь.