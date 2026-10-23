Руководство Volkswagen решило заморозить зарплаты в Skoda Auto до 2030 года

Чешское радио: Volkswagen заморозил зарплаты рабочих Skoda Auto до 2030 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Профсоюз KOVO, объединяющий более 30 тыс. работников чешского предприятия, отверг требования немецкого автоконцерна об отказе от повышения базовых окладов и бонусных выплат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское радио.

По данным профсоюзных деятелей, руководство группы впервые призналось в серьезности ситуации на производстве, которая может угрожать загрузке мощностей и уровню занятости в будущем.

«Если автопроизводитель начнет увольнять персонал, то рабочие остановят производство на всех трех чешских заводах», – заявил председатель заводского профсоюза Skoda Auto Ярослав Повшик.

Автоконцерн длительное время испытывает производственные проблемы из-за высоких издержек, избыточных мощностей, конкуренции с Китаем и американских пошлин. В рамках масштабной реструктуризации бизнеса Volkswagen Group планирует закрыть четыре завода в Германии и сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру к концу десятилетия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автомобильный концерн Volkswagen решил заморозить заработную плату части своих сотрудников по всему миру.

В начале месяца президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей из-за скорого доминирования китайских машин.

Летом немецкий автомобильный гигант запланировал уволить десятки тысяч работников на фоне кризиса в промышленности Германии.