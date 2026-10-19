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Автоконцерн Volkswagen решил заморозить зарплаты сотрудников до 2030 года
SZ: Автоконцерн Volkswagen решил заморозить зарплаты работникам до 2030 года
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen намерен пойти на жесткие меры по сокращению расходов и заморозить заработную плату значительной части своих сотрудников по всему миру вплоть до 2030 года.
Немецкий автоконцерн Volkswagen решил пойти на жесткие меры ради сокращения расходов и заморозить зарплаты значительной части из 600 тыс. сотрудников по всему миру до 2030 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.
Руководство компании начало рассматривать такое решение в связи с сокращением бюджета. Из-за заморозки выплат реальные доходы сотрудников концерна в Германии с учетом инфляции могут сократиться в ближайшие годы на 10%.
Наблюдательный совет Volkswagen ранее принял план реструктуризации и сокращения мощностей компании с издержками минимум в 6,6 млрд евро, писала Bild. Об инициативе автопроизводителя поэтапно закрыть четыре завода в Германии до 2034 года также сообщал журнал Spiegel.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автопроизводитель запланировал сокращение более 4 тыс. рабочих мест на заводах Porsche.
В начале сентября руководство концерна утвердило сроки закрытия четырех заводов в Германии.
Летом глава компании захотел найти способ не закрывать предприятия в стране.