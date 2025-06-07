В Бельгии начали расследование двойного убийства в доме украинских беженцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура Бельгии начала расследование обстоятельств гибели сорокашестилетней женщины и шестилетней девочки в городе Хаасрод, передает РИА «Новости». По данным телеканала RTL, тела матери и дочери были найдены во время тушения пожара в доме, который муниципалитет сдавал украинским беженцам.

Как уточнили журналисты, девочку удалось реанимировать на месте происшествия, однако она вскоре скончалась. В доме проживала семья из трех человек, гражданство погибших пока точно не установлено.

«Сорокашестилетняя мать и ее шестилетняя дочь были найдены мертвыми во время пожара в доме в Хаасроде. Прокуратура подозревает, что это двойное убийство и начала судебное расследование, чтобы пролить свет на трагедию», – говорится в сообщении телеканала RTL.

Экстренные службы прибыли на место около 9.30 по местному времени, пожар был локализован к 10.20. У обеих жертв обнаружили многочисленные травмы. Из-за этого прокуратура квалифицировала инцидент как двойное убийство и начала уголовное расследование.

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