Британия разрешила украинским беженцам привозить детей по визовой схеме

  • Новость часаВ Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мир узнает о преступлениях ВСУ в Русском Поречном
    Генерал назвал число задействованных в 2022 году в операции под Гостомелем вертолетов
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    Эксперт: Первая школьная любовь приносит детям лишь душевные травмы и расстройства
    Опубликован планируемый размер ежемесячных выплат матерям-героиням
    Кандидат в президенты Румынии назвал Зеленского «полудиктатором» и расхитителем средств ЕС
    В России впервые оштрафовали за пропаганду чайлдфри
    Конституционный суд признал право на возмещение расходов на лечение вне ОМС
    В Сухуме Россию попросили открыть авиасообщение с Абхазией до начала летнего сезона
    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    31 января 2025, 23:10 • Новости дня

    Британия разрешила украинским беженцам привозить детей по визовой схеме

    Британские власти изменили визовые правила для детей беженцев из Украины

    Tекст: Максим Попов

    Британские власти обновили визовые правила, предоставив детям украинских беженцев возможность въезда и проживания в стране в течение 18 месяцев по программе «Дома для Украины».

    Британское правительство обновило визовые правила, позволяющие украинским беженцам привозить своих детей в страну, передает РИА «Новости». Согласно документу,  опубликованному на сайте правительства, родители или законные опекуны с разрешением на проживание по любой из схем для Украины могут подать заявку на спонсорство своих детей.

    Детям, въезжающим по программе «Дома для Украины», предоставляется разрешение на проживание в Британии сроком на 18 месяцев. Однако родителям или опекунам не предполагаются выплаты, которые обычно предусмотрены для участников спонсорской программы.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американские власти приостановили въезд мигрантов по программе Uniting for Ukraine. До этого Польша приняла решение ужесточить правила выплат пособий для украинских беженцев.

    31 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области

    Аналитик Рожин: ВСУ накапливают силы в Черниговской области для очередной провокации

    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Черниговской области сосредоточено несколько бригад ВСУ, которые противник может задействовать для провокаций, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, целью этого резерва станет удар по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей.

    «По разным оценкам, в Черниговской области может быть сосредоточено до четырех-пяти бригад ВСУ. Это внушительный резерв, которым возможно нанести удар и попытаться решить политические цели Киева», – отметил военный аналитик Борис Рожин. По его словам, в зоне риска оказываются Белоруссия и Брянская область России.

    Впрочем, делает оговорку собеседник, ВСУ вряд ли сейчас намереваются втянуть Минск в конфликт. Более вероятным представляется сценарий провокации, при котором целью украинских сил станет российский регион, уточнил аналитик.

    «Несмотря на заявления о якобы готовности Зеленского к переговорам, Киев будет стремиться затянуть боевые действия. Для этого вынашиваются планы по новому вторжению. Если появится возможность, ВСУ постараются ударить по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей», – рассуждает Рожин.

    Он объясняет: власти Украины преследуют медийные цели. «Они рассчитывают, что армии удастся захватить какой-нибудь райцентр, закрепиться там и удерживать территорию. Дальше подключатся украинские политики, которые начнут решать свои задачи», – детализировал собеседник.

    Как отметил аналитик, развитие событий по этому сценарию приведет к расширению активного фронта. «Пострадают южные районы Брянской области. Нам необходимо будет перебрасывать туда боевые войска. Все это мы видели уже на примере Курской области», – обрисовал картину спикер.

    Для того, чтобы помешать планам противника, необходимо предпринять ряд мер. Среди них и превентивные – ВС России периодически наносят удары по Черниговской области, эту работу стоит продолжать. Важна и работа разведки.

    «В Генштаб поступает разведывательная информация. Далее военное руководство на это реагирует: перемещает войска, укрепляет границу и готовится к провокациям ВСУ в зависимости от того, насколько велика оценка угрозы. Стоит ожидать, что все необходимые решения будут приняты», – заключил Рожин.

    Ранее стало известно, что ВСУ накапливают силы в Черниговской области. Так, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают «свежеокрашенную» военную технику и военнослужащих «в новой форме», сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его мнению, украинские военные могут готовиться к новой провокации на границе с Россией. Причем такие действия, вероятно, инициированы «с подачи западных кураторов», добавил Лебедев.

    По данным подполья, в Черниговской области возле села Сапонова Гута работает танковый полигон огромных размеров. Там проходят обучение мобилизованные на Украине мужчины, идет комплектация военных подразделений. Обучают украинцев преимущественно офицеры из стран НАТО.

    Городнянский район находится на севере Черниговский области на стыке границ России, Белоруссии и Украины. На фоне скопления украинских сил в этом районе стоит напомнить заявления, звучавшие из Киева, а также действия ВСУ.

    Так, в августе 2024 года противник попытался прорваться в российское приграничье. Тогда военные отбили атаку в Климовском районе Брянской области. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что вылазки украинской ДРГ неслучайны и могут повториться. Подробнее о целях, которые преследует Киев, прощупывая границу в Брянской области, писали в материале.

    Кроме того, в Киеве неоднократно говорили о том, что Украина должна «перенести войну в Белоруссию». «Шансов на успех в такой операции у ВСУ не будет», – говорят эксперты и объясняют, почему.

    Коментарии (26)
    31 января 2025, 14:10 • Новости дня
    В Международном общественном трибунале осудили зверства ВСУ в Русском Поречном

    Член ОП Григорьев пообещал вынести на международный уровень данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном

    В Международном общественном трибунале осудили зверства ВСУ в Русском Поречном
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Международный общественный трибунал будет поднимать на всех уровнях вопрос о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное. Правда, нет сомнений в том, что Запад снова предпочтет замолчать эти преступления, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Максим Григорьев. Ранее СК раскрыл личности убийц 22 мирных жителей в Русском Поречном.

    «Мы намерены включить информацию об этих зверствах в наши обзоры, книги, доклады, чтобы доносить ее до широкой общественности, в том числе на международном уровне. Убийство беззащитных – это стандартная практика ВСУ, еще начиная с 2014 года в Донбассе. Раньше это делалось менее масштабно, чем сейчас», – рассказал Максим Григорьев, участник СВО и председатель Международного общественного трибунала, член ОП РФ.

    «Вместе с тем мы далеки от того, чтобы ожидать возмущения и осуждения Киева от США или Европы. Например, на прошлой неделе по нашей инициативе постпредство России при ООН под руководством Василия Небензи блестяще провело неформальную встречу членов Совбеза по «формуле Аррии» об убийствах ВСУ жителей Селидово в ДНР. И какова была реакция США? Невнятное чтение по бумажке каких-то обвинений в адрес России и полное игнорирование самой сути обсуждения», – посетовал он.

    «Однако массив собранных российским следствием и нами доказательств станет общеизвестен. Как это было, например, с массовым расстрелом американскими военными мирных жителей деревни Сонгми во Вьетнаме в 1968 году. Или с преступлениями чилийского диктатора Аугусто Пиночета. История показывает, что преступления невозможно скрывать», – подчеркнул собеседник.

    Ранее СК России сообщил, что бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ убивали и насиловали мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Старший солдат Евгений Фабрисенко – командир 11-й роты с позывным «Кум» – уже задержан и признал вину. Его однополчане с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник» в розыске.

    Осенью прошлого года они убили 11 мужчин и троих женщин, а также изнасиловали восьмерых женщин, которых затем тоже убили. 22 тела они положили в подвалы частных домов. По словам Фабрисенко, местные жители оказывали сопротивление украинским боевикам.

    «Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно! От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные силы, кровь стынет в жилах», – написал в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ВСУ активизировали боевые действия в Курской области.

    Коментарии (25)
    31 января 2025, 18:56 • Видео
    США признали главную ложь об Украине

    Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 18:30 • Новости дня
    Генерал назвал число задействованных в 2022 году в операции под Гостомелем вертолетов

    Генерал Сурцуков: В операции по Гостомелем в 2022 году участвовали 200 вертолетов

    Генерал назвал число задействованных в 2022 году в операции под Гостомелем вертолетов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В операции по высадке российского десанта на аэродром Гостомель в феврале 2022 года принимали участие более 200 вертолетов, заявил экс-начальник управления армейской авиации генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков.

    Одновременно с российской стороны в той операции было задействовано более 200 вертолетов, заявил Сурцуков в эфире «Соловьев Live», передает RT.

    Генерал-лейтенант подчеркнул, что операция проводилась в первый день специальной военной операции, все транспортно-десантные вертолеты вернулись без потерь.

    В 2023 году министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в 2022 году чуть не попал в плен в Гостомеле под Киевом.

    Коментарии (30)
    31 января 2025, 11:22 • Новости дня
    СМИ: Украинскую армию охватил кризис массового дезертирства

    The Guardian: Украинская армия столкнулась с массовым дезертирством и нехваткой личного состава

    СМИ: Украинскую армию охватил кризис массового дезертирства
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские вооруженные силы переживают серьезные проблемы с массовым дезертирством солдат, что усугубляет и без того сложную оперативную обстановку на фронте, пишет The Guardian.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии кризиса дезертирства, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian. Издание отмечает, что тысячи украинских солдат покидают свои подразделения. Официальные лица не раскрывают точные цифры, но подтверждают, что речь идет о значительном числе дезертиров.

    Причиной этой ситуации называют отсутствие необходимого отдыха для солдат на фронте в течение продолжительного времени. Украинское руководство заявляет о сложной оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Недостаток личного состава украинская армия безуспешно пытается восполнить через усиление мобилизации.

    Кризис усугубляется массовым характером дезертирства, что создает дополнительные трудности для ВСУ. Киев, в свою очередь, старается переложить ответственность за неудачи на западных партнеров, обвиняя их в задержках и недостаточности поставок вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат Норик Окопов из 110-й бригады ВСУ обратился с призывом организовать мятеж против командования, осудив их отношение к солдатам, также сообщалось об отправке украинских дезертиров на фронт из Черкасс, а украинский военнослужащий Задорожный рассказал о побеге своего знакомого в Польшу за три тысячи долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

    Коментарии (8)
    31 января 2025, 21:56 • Новости дня
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    @ AP Photo/Petros Giannakouris/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу вечером в Одессе произошли два взрыва, об одном из них заявил мэр города Геннадий Труханов. Взрывом повреждена гостиница, где проживали иностранные наемники и инструктора НАТО.

    Труханов в социальных сетях сообщил, что звук взрыва разнесся по городу, передает ТАСС.

    О втором взрыве написали местные СМИ, о пострадавших и разрушениях не сообщается. К этой минуте воздушная тревога действует в Николаевской и Одесской областях. Украинские СМИ сообщают, в результате одного взрыва повреждена гостиница «Бристоль» в Одессе, где размещались иностранные наемники и инструктора НАТО.

    До этого в пятницу взрыв произошел в торговом порту Белгород-Днестровский Одесской области, оказались повреждены склады с зарубежной техникой и боекомплектами.

    Коментарии (3)
    31 января 2025, 16:51 • Новости дня
    Госсекретарь США назвал финансирование Украины тупиком

    Госсекретарь США заявил о бесперспективности дальнейшего финансирования Украины

    Госсекретарь США назвал финансирование Украины тупиком
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио указал на деструктивные последствия конфликта на Украине и посоветовал президенту Владимиру Зеленскому признать реальность текущей ситуации.

    Рубио в интервью журналистке Мегин Келли, сообщает ТАСС, подчеркнул негативные последствия продолжающегося конфликта с Россией для Украины.

    По его словам, украинская сторона теряет все больше территорий, в то время как финансирование затянувшегося конфликта не приносит ожидаемых результатов.

    Рубио выразил мнение, что даже в рядах Демократической партии США начинают осознавать бесперспективность текущего курса. Он отметил, что Зеленскому будет нелегко сделать необходимые уступки для разрешения конфликта, однако это необходимо для признания реального положения дел.

    «У обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон», – сказал Рубио, обращая внимание на необходимость компромисса.

    Рубио также подчеркнул, что работа над урегулированием ситуации должна основываться на признании «реалий жизни на этой планете», что подразумевает принятие сложных решений для достижения мира.

    Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение прекратить внешнюю помощь Украине, что вызвало заморозку ряда проектов.

    Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, но подробности пока неизвестны.

    Приостановка финансовой помощи со стороны администрации Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе, как считает арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Коментарии (13)
    31 января 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО
    Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили за последние сутки Нововасилевку, а за минувшую неделю также Зеленое и Новоелизаветовку в Донецкой народной республике (ДНР). Группировка «Север» освободила Николаево-Дарьино в Курской области, «Восток» – Великую Новоселку, а «Запад» – Двуречную в Харьковской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 4 тыс. военнослужащих, пять танков, 32 бронемашины, в том числе американская БМП Bradley и три бронетранспортера М113, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Освобождено Николаево-Дарьино.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 2200 военнослужащих, девять танков, 57 бронемашин, включая американскую Bradle. Также уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и девять полевых складов с боеприпасами.

    В то же время активными действиями подразделений группировки «Запад» освобождена Двуречная в Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял свыше 2425 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины. Уничтожены 39 орудий полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, шесть станций РЭБ и 11 складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих, 13 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Уничтожены 11 полевых складов боеприпасов и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В результате активных действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял свыше 1015 военнослужащих, четыре танка, две бронемашины, 31 орудие полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 315 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что российские войска подняли триколор над Новоелизаветовкой в ДНР. Днем ранее российские войска освободили Двуречную в Харьковской области. До этого российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 20:19 • Новости дня
    На Украине уволили мэра, певшего пьяным русские песни в день скорби по военным ВСУ
    На Украине уволили мэра, певшего пьяным русские песни в день скорби по военным ВСУ
    @ Администрация Ровенской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэра украинского города Острог Юрия Ягодку, который прославился тем, что пьяным пел русские песни в день памяти военных ВСУ, уволили после голосования депутатов.

    В качестве официальной причины увольнения называется несоответствие действий Ягодки законодательным требованиям и недостаточный контроль за деятельностью городских структур и коммунальных предприятий, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ.

    За снятие Ягодки с должности проголосовали 25 депутатов из 34. В пояснительной записке указано, что Ягодка неоднократно нарушал законы Украины и права граждан. Жители города обвиняли его в оскорблениях. Одна из женщин даже пожаловалась в полицию на избиение.

    Также сообщается, что 29 августа 2024 года, в день памяти военных ВСУ, мэр пел русские песни в библиотеке, что вызвало конфликт. После инцидента он извинился, объяснив свое поведение алкогольным опьянением.

    Ранее украинского чиновника уволили за слова о возвращении жителей в Мариуполь.

    Коментарии (8)
    31 января 2025, 17:58 • Новости дня
    Нацбанк Украины оценил вероятность завершения конфликта в 2025 году

    Нацбанк Украины: Вероятность завершения боевых действий составила менее 15%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальный банк Украины опубликовал отчет, согласно которому вероятность завершения боевых действий в 2025 году оценивается менее чем в 15%, также прогнозируется риск эскалации.

    Документ отражает пессимистичные ожидания относительно завершения конфликта в ближайшем будущем, сообщает ТАСС.

    Кроме того, по данным НБУ, перспективы быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры и ускорения евроинтеграционных процессов также остаются незначительными. В отчете подчеркивается, что риск эскалации боевых действий и дальнейших разрушений производственной и энергетической инфраструктуры достигает 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости разрешения конфликта на Украине через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

    Граждане Украины все активнее поддерживают идею скорейших переговоров ради прекращения конфликта, что подтверждает декабрьский опрос Socis, согласно которому более половины опрошенных согласны на компромиссное решение.

    Коментарии (4)
    31 января 2025, 21:27 • Новости дня
    Украина начала импорт газа из-за низких запасов в хранилищах
    Украина начала импорт газа из-за низких запасов в хранилищах
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская компания «Нафтогаз» приступила к закупкам природного газа по высокой стоимости, чтобы избежать отключений зимой.

    Импорт составляет 100 млн кубометров, однако в условиях низких запасов в хранилищах может потребоваться в 10 раз больше, чтобы обеспечить стабильное снабжение зимой, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    По оценкам экспертов, для успешного прохождения отопительного сезона Украине понадобится до 500 млн евро. Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко пояснил, что «Нафтогазу» придется импортировать газ в экстренном порядке, что обойдется почти в два раза дороже, чем обычно.

    В четверг министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня в 10%.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 07:33 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 49 украинских БПЛА в семи регионах России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 49 украинских БПЛА в семи регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    Система российской противовоздушной обороны за ночь уничтожила 49 украинских беспилотников, включая 25 над Ростовской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников.

    В частности, над Ростовской областью было перехвачено 25 дронов, над Волгоградской – восемь. В Курской области уничтожено шесть беспилотников, в Ярославской – четыре, в Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае – по два аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронежской области беспилотный летательный аппарат упал, в результате чего водитель автомобиля получил ранение ноги. Также повреждено остекление промышленного предприятия.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 12:29 • Новости дня
    ЕК пообещала Венгрии восстановить транзит российского газа через Украину

    Еврокомиссия обязалась добиваться возобновления транзита газа из России через Украину

    ЕК пообещала Венгрии восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия дала обещание Венгрии добиться от Украины возобновления транзита российского газа в обмен на согласие с продлением санкций против России, заявил в эфире радио Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    По его словам, ЕК обещала Венгрии приложить усилия для возобновления транзита российского газа через территорию Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Украина прекратила транзит газа 1 января, что вызвало необходимость в шаге со стороны ЕС для обеспечения стабильности поставок.

    Орбан добавил, что Венгрия добилась гарантий энергетической безопасности от ЕС в начале недели, согласившись на продление санкций против России еще на шесть месяцев.

    По словам премьера, ЕК пообещала сделать все возможное для возобновления прокачки газа через украинскую территорию.

    Ранее издание Bloomberg сообщало, что в условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    Коментарии (5)
    31 января 2025, 15:07 • Новости дня
    Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности

    Медведчук: Зеленский не может предоставить доказательств своей легитимности

    Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский не может предоставить никаких доказательств своей легитимности, тем самым, по сути, признавая свою нелегитимность. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук

    В своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру» Медведчук отметил, что Зеленский заявляет о своей силе, однако отсутствуют доказательства его легитимности. По его мнению, ключевым вопросом остается признание Россией подписи Зеленского на договорах, что, по словам Медведчука, не произойдет, передает ТАСС.

    Медведчук подчеркнул, что легитимность представителей Украины на переговорах имеет важное значение для украинского народа. По его мнению, это связано с необходимостью обеспечения серьезных гарантий после окончания конфликта.

    Политик также напомнил, что конфликт мог бы завершиться еще весной 2022 года, однако, как считает Медведчук, с подачи коллективного Запада Зеленский отказался заключить мирное соглашение.

    Экс-лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обвинил Бориса Джонсона и Джо Байдена в том, что они якобы заставили Зеленского продолжать конфликт.

    Медведчук добавил, что Украина и ее народ стали жертвой партии войны коллективного Запада. Он также назвал Зеленского «политическим клоуном», обвиняя его в предательстве народа и в том, что он считает это героическим поступком.

    Политик заключил, что на сегодняшний день Зеленский не имеет права ни подписывать договоры от имени Украины, ни смотреть в глаза своему народу.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, поскольку Зеленский в свое время подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Коментарии (3)
    31 января 2025, 18:54 • Новости дня
    В Энергодаре сбили украинский дрон
    В Энергодаре сбили украинский дрон
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные предприняли попытку атаки на Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, сообщил врио главы города Максим Пухов.

    ВСУ попытались атаковать с помощью дрона-камикадзе, беспилотник уничтожили в городской черте, пояснил Пухов, передает ТАСС.

    Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал, повреждений и возгорания не последовало.

    В четверг ВСУ также атаковали Энергодар с помощью дрона-камикадзе.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Трамп выразил уверенность в необходимости завершения конфликта на Украине дипломатическими методами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

    Президент США Дональд Трамп убежден в необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Трамп считает это затянувшееся противостояние требующим завершения посредством переговоров. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам неизбежно придется идти на уступки, и подчеркнул важность реализма в этом процессе.

    Выступая в интервью американской журналистке Мегин Келли, Рубио подчеркнул, что дипломатическая работа в данном направлении уже велась, и впереди предстоит еще более напряженная работа. Он добавил, что на решение этих вопросов потребуется время, однако у США есть президент, который осознает необходимость прочного урегулирования.

    Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что важно устранить первопричины кризиса и выразил готовность учитывать заявления Трампа и его команды о восстановлении контактов и предотвращении третьей мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прекратил внешнюю помощь Украине, что привело к заморозке ряда важных проектов, а российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, что, наряду с падением боевого духа украинских военных, приближает мирные переговоры, при этом Владимир Путин уверен в неизбежной победе России, и несмотря на приостановку помощи, Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам.

    Коментарии (2)
    Главное
    ПВО сбила восемь дронов ВСУ над Белгородской областью
    Украина начала импорт газа из-за низких запасов в хранилищах
    США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
    Мигрантов предложили наказывать за плохое знание русского их детьми
    На Украине уволили мэра, певшего пьяным русские песни в день скорби по военным ВСУ
    В Таллине подожгли украинский ресторан Slava Ukraina
    Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

    На ком банки зарабатывают сверхприбыли

    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Из каких лоскутов была создана Украина

    Кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современного украинского государства? Исторические права на украинские земли вскоре станут предметом дискуссии профессионалов, заявил глава СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин. И действительно, стоит вспомнить, из каких лоскутов собрано то, чем сегодня все еще управляет киевский режим. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему румыны терпят поражение в Африке

    Армия Демократической Республики Конго продолжает бежать от наступающей группировки армии соседней Руанды и группировки М23 народности тутси. В крахе обороны в ДР Конго винят инструкторов из румынской частной военной компании (ЧВК), которые должны были тренировать и поддерживать конголезскую армию. Однако румынские наемники тоже терпят поражение и сдаются. Почему они оказались столь неэффективными? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............