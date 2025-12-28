Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.22 комментария
Лавров: Глаза Запада широко закрыты по отношению к коррупции на Украине
Западные страны продолжают использовать Украину как «таран против России» несмотря на коррупционные скандалы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, случаи коррупции на Украине замечают как в Брюсселе, так и в других европейских столицах, однако эти скандалы не мешают Западу поддерживать украинские власти, чтобы использовать Украину «в качестве военного тарана против России».
«Так что в данном конкретном случае «глаза Запада», как говорится, широко закрыты», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило преступную группу депутатов Верховной рады, которые голосовали за деньги. Украинские спецслужбы инициировали расследование по статье о государственной измене в отношении Тимура Миндича, известного как «кошелек Зеленского».