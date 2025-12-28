Tекст: Антон Антонов

По его словам, случаи коррупции на Украине замечают как в Брюсселе, так и в других европейских столицах, однако эти скандалы не мешают Западу поддерживать украинские власти, чтобы использовать Украину «в качестве военного тарана против России».

«Так что в данном конкретном случае «глаза Запада», как говорится, широко закрыты», – приводит слова Лаврова ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило преступную группу депутатов Верховной рады, которые голосовали за деньги. Украинские спецслужбы инициировали расследование по статье о государственной измене в отношении Тимура Миндича, известного как «кошелек Зеленского».