В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
«Хорошим термином станет «профессиональное образование», – сказала газете ВЗГЛЯД советник министра просвещения, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Золотарева, комментируя поручение президента Владимира Путина переименовать «среднее профессиональное образование».
По итогам заседания Государственного совета президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование».
«Предпосылок для такой дискуссии несколько. Для государства важно повышение статуса, имиджа системы, ведущей подготовку рабочих, техников – архиважных для экономики государства», – говорит Золотарева. Она отметила, что государство уже более 15 лет планомерно реализует меры укрепления статуса рабочих и специалистов среднего звена, а также системы, обеспечивающей их подготовку – модернизируется инфраструктура и материальная база, совершенствуются образовательные технологии, укрепляется связь с работодателями. Федеральный проект «Профессионалитет» собрал в себе лучшие инструменты, задал высокий уровень и темп развития системы среднего профессионального образования (СПО).
«Сегодня предмет труда выпускников системы СПО все больше высокотехнологичен. Технологии, используемые как рабочими, так и специалистами среднего звена, быстро развиваются. Поэтому все чаще звучит тезис, что термин «среднее» все меньше соответствует реалиям. Это качественное современное профессиональное образование», – объясняет Золотарева.
Она предполагает, что кардинальной смены названия все-таки не будет. «На мой взгляд хорошим термином станет «профессиональное образование», – заключила член ОП.
Ранее академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также предложил убрать из наименования «среднее профессиональное образование» первое слово.