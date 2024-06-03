Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Мэр Харькова Терехов признал, что в городе все говорят на русском языке
В Харькове и Харьковской области местные жители не перестают говорить между собой на русском языке, заявил мэр города Игорь Терехов.
В Харьковской области жители разговаривают на так называемом слобожанском языке, который очень похож на русский, но в нем есть украинские слова и выражения, сказал Терехов в интервью эстонскому гостелерадио ERR, передает ТАСС.
По его словам, у харьковчан остались тесные связи с Россией, у почти трети жителей есть там друзья или родственники. В самом городе также было много российских граждан, они приезжали туда на выходные.