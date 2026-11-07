Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Жительница Белгородской области пострадала при ударе дрона ВСУ
Жительница Белгородской области пострадала при ударе дрона ВСУ по автомобилю
В районе села Головчино Белгородской области местная жительница получила множественные осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника.
«В Грайворонском округе в районе села Головчино FPV-дрон нанес удар по машине», – сообщает оперативный штаб региона в «Максе».
Отмечается, что бригада скорой помощи транспортирует женщину с ранениями руки в городскую больницу №2 Белгорода.
В оперштабе добавили, что автомобиль получил повреждения, а в результате взрыва второго беспилотника был поврежден еще один автомобиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу оперативный штаб Белгородской области сообщил о потере руки мужчиной в результате удара украинского FPV-дрона в селе Солохи.
В тот же день местный житель получил минно-взрывную травму в результате атаки украинского FPV-дрона на мотоцикл в селе Ржевка.
В среду три мирных жителя, включая ребенка, погибли при ударе украинского беспилотника по микроавтобусу в Белгородской области.