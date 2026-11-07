Жительница Белгородской области пострадала при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Tекст: Вера Басилая

«В Грайворонском округе в районе села Головчино FPV-дрон нанес удар по машине», – сообщает оперативный штаб региона в «Максе».

Отмечается, что бригада скорой помощи транспортирует женщину с ранениями руки в городскую больницу №2 Белгорода.

В оперштабе добавили, что автомобиль получил повреждения, а в результате взрыва второго беспилотника был поврежден еще один автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу оперативный штаб Белгородской области сообщил о потере руки мужчиной в результате удара украинского FPV-дрона в селе Солохи.

В тот же день местный житель получил минно-взрывную травму в результате атаки украинского FPV-дрона на мотоцикл в селе Ржевка.

В среду три мирных жителя, включая ребенка, погибли при ударе украинского беспилотника по микроавтобусу в Белгородской области.