Москва оценила готовность США искать пути урегулирования на Украине

МИД: Москва ценит готовность США искать пути урегулирования на Украине

Tекст: Вера Басилая

Гусаров заявил, что Россия отмечает готовность американской администрации к поиску практических путей дипломатического урегулирования украинского конфликта, передает «Интерфакс».

«Разумеется, вовлеченность американских военных и спецслужб в конфликт на стороне ВСУ для Москвы – не новость и не секрет. Хотя бы потому, что высокоточные украинские удары вглубь нашей территории были бы невозможны без разведданных и логистики Соединенных Штатов. Европейцам, хотя они и пытаются с привычным апломбом претендовать на место за столом переговоров, попросту недостает соответствующего военно-разведывательного потенциала», – заявил Гусаров.

Дипломат подчеркнул, что нынешние власти в Вашингтоне, которые останутся у руля еще два года вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс, не просто декларируют стремление к миру, но и предпринимают реальные шаги в этом направлении. Гусаров добавил, что в Москве высоко оценивают такие практические действия США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинский телеканал ТСН сообщил о назначении главы службы внешней разведки страны Рустема Умерова руководителем делегации на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

В прошлом месяце заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о значительных усилиях Соединенных Штатов для выработки формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

В августе замглавы МИД Михаил Галузин сообщил об ожидании Россией разъяснений от Вашингтона относительно принципов взаимодействия по украинскому вопросу.