Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
Российская дипмиссия в Турции взаимодействует с компетентными органами и гражданками для урегулирования ситуации с задержанными в Анкаре россиянками, сообщили в пресс-службе посольства.
«В дополнение к ранее переданной информации о 34 задержанных в Анкаре россиянках посольство поддерживает взаимодействие как с турецкими компетентными органами, так и с нашими гражданками в интересах оперативного урегулирования ситуации», – заявили в пресс-службе посольства, передает РИА «Новости».
Более 30 россиянок задержали в Анкаре по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Они находятся в депортационном центре «Акюрт», с ними работает адвокат. Дипмиссия приняла меры для консульского доступа к задержанным.
После судебного процесса задержанных иностранок планируется депортировать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкий адвокат Шейма Бозтепе призвала установить возможных организаторов схемы вовлечения задержанных россиянок в противоправную деятельность.
В четверг консульские сотрудники добились личной встречи с гражданками России в Турции.
В среду стало известно о работе задержанных в Анкаре россиянок танцовщицами в ночных клубах.