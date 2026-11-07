  • Новость часаМИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
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    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

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    7 ноября 2026, 17:25 • Новости дня

    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок

    Tекст: Мария Иванова

    Российская дипмиссия в Турции взаимодействует с компетентными органами и гражданками для урегулирования ситуации с задержанными в Анкаре россиянками, сообщили в пресс-службе посольства.

    «В дополнение к ранее переданной информации о 34 задержанных в Анкаре россиянках посольство поддерживает взаимодействие как с турецкими компетентными органами, так и с нашими гражданками в интересах оперативного урегулирования ситуации», – заявили в пресс-службе посольства, передает РИА «Новости».

    Более 30 россиянок задержали в Анкаре по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Они находятся в депортационном центре «Акюрт», с ними работает адвокат. Дипмиссия приняла меры для консульского доступа к задержанным.

    После судебного процесса задержанных иностранок планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкий адвокат Шейма Бозтепе призвала установить возможных организаторов схемы вовлечения задержанных россиянок в противоправную деятельность.

    В четверг консульские сотрудники добились личной встречи с гражданками России в Турции.

    В среду стало известно о работе задержанных в Анкаре россиянок танцовщицами в ночных клубах.

    7 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии

    Адвокат Юнгберг назвал немыслимым приговор российскому капитану в Финляндии

    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приговор российскому капитану и азербайджанскому боцману из экипажа судна Fitburg в Финляндии немыслим, заявил адвокат судовладельца Герман Юнгберг.

    «Командиру судна – 3,5 года, боцману – 2 года 10 месяцев. Немыслимо!» – заявил Юнгберг.

    Ранее посольство России в Финляндии выразило недоумение по поводу решения суда. По словам дипломатов, рассмотрение дела в финском суде противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, его вряд ли можно назвать объективным и непредвзятым на фоне царящей в стране антироссийской истерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Посольство России в Хельсинки заявило о противоречии рассмотрения дела Конвенции ООН по морскому праву.

    Ранее финская береговая охрана задержала судно из-за подозрений в повреждении телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 19:31 • Новости дня
    Неизвестный застрелил семь человек в Турции

    IHA: В турецкой провинции Афьонкарахисар неизвестный застрелил семь человек

    Неизвестный застрелил семь человек в Турции
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами вооруженного нападения в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар стали семь человек, преступник скрылся на автомобиле.

    Тела пяти человек с огнестрельными ранениями нашли в двух автомобилях в деревнях Аязини и Кыйыр, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA. В ходе расследования выяснилось, что после этого убийца направился в другое место, где из помпового ружья застрелил еще двоих.

    Известно, что злоумышленник прибыл из другого города. Он скрылся на автомобиле красного цвета в направлении провинции Кютахья. Силы безопасности в соседних регионах приведены в состояние повышенной готовности.

    Жандармерия перекрыла въезды и выезды в населенных пунктах, где были совершены убийства. Власти проводят масштабную операцию по розыску и задержанию преступника, мотивы которого пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в испанском муниципалитете Эль-Эхидо неизвестный застрелил двух человек и тяжело ранил еще четверых. До этого двое вооруженных мужчин застрелили владельца бара и посетителя в испанской Севилье.

    В апреле прошлого года неизвестные открыли огонь по жителю Назрановского района Ингушетии и скрылись на автомобиле без номеров.

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    6 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Финляндия анонсировала новые меры для ограничения въезда россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Финляндии в максимально сжатые сроки готовят дополнительные меры по ограничению въезда граждан России, заявил премьер-министр Петтери Орпо.

    Финляндия подготовит дополнительные меры для ограничения въезда в страну граждан России, рассказал Орпо в интервью телеканалу MTV Uutiset. «Министерство иностранных дел готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян. Сейчас мы готовим эти меры в максимально сжатые сроки», – передает ТАСС слова финского премьера.

    Орпо подчеркнул, что Финляндия стремится повлиять на Европейский союз, чтобы ограничения были приняты на общеевропейском уровне.

    Премьер-министр напомнил, что ограничения на выдачу туристических виз россиянам ввели с начала конфликта на Украине, в том числе для того, чтобы запретить въезд профессиональным спортсменам из России.

    Министр иностранных дел Элина Валтонен также сообщила в соцсетях, что ведомство срочно готовит предложение по изменению резолюции правительства о въезде россиян.

    На следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча НХЛ с российскими хоккеистами, 20–21 ноября – соревнования по фигурному катанию, а 27–29 ноября в Руке – этап Кубка мира по лыжным гонкам, где также ожидаются спортсмены из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом планы Финляндии ограничить въезд российских спортсменов.

    В воскресенье глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила Евросоюзу ограничить въезд для всех российских спортсменов.

    Ранее Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для россиян.

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    6 ноября 2026, 14:24 • Новости дня
    Российский турист скончался после посещения хамама в турецкой Аланье

    Anadolu: В отеле турецкой Аланьи после посещения хамама скончался россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Отдыхавший в турецкой Аланье 45-летний гражданин России Олег Фидченко умер в больнице после того, как почувствовал недомогание в гостиничном хамаме.

    Инцидент произошел в одном из отелей, расположенных в курортном районе Авсаллар. Мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время нахождения в турецкой бане, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

    На место происшествия по экстренному вызову оперативно прибыли медики. Россиянина госпитализировали в местную больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

    В настоящий момент тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты проведут вскрытие для установления точных причин смерти.

    У погибшего остались жена и семилетняя дочь, сообщает Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гражданка России умерла на отдыхе в турецкой провинции Анталья.

    В сентябре тело туриста из России нашли в коридоре гостиницы в Анталье.

    Летом в номере отеля турецкой Аланьи мертвым обнаружили пятидесятилетнего путешественника из России.

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    6 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Адвокат призвала найти вербовщиков задержанных в Турции россиянок

    Адвокат Бозтепе призвала искать вербовщиков задержанных в Анкаре россиянок

    Tекст: Вера Басилая

    Судебное расследование задержания более 30 россиянок в Турции должно установить все обстоятельства и возможных организаторов схемы вовлечения их в противоправную деятельность, заявила турецкий адвокат Шейма Бозтепе.

    «Следствие должно выяснить всю цепочку событий, определить возможных организаторов и посредников, а также установить, не действовала ли за этим более масштабная преступная структура, вовлекающая женщин в подобные схемы», – приводит слова Бозтепе РИА «Новости».

    По ее словам, необходимо выяснить, как женщины оказались в Турции, кто их вербовал и какие обещания им давали. Адвокат подчеркнула, что следствие должно проверить соответствие первоначальных предложений о работе реальным условиям и возможное давление или обман.

    Бозтепе отметила, что окончательные выводы можно делать только после изучения материалов дела. Она добавила, что нужно понять, были ли задержанные самостоятельными участницами или находились в уязвимом положении.

    В среду стало известно, что более 30 россиянок были задержаны в Анкаре по обвинению в нарушении морали, они находятся в депортационном центре, где с ними работает адвокат. Источник агентства сообщал, что после суда их планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг консульские сотрудники посольства России встретились с задержанными россиянками.

    Источник сообщил о возможном обмане задержанных при трудоустройстве.

    В среду турецкий суд постановил депортировать россиянок.

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    5 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Задержанные в Турции россиянки могли стать жертвами обмана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские гражданки, задержанные в Турции по обвинению в нарушении морали, могли оказаться жертвами обмана при трудоустройстве или международной преступной группировки, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах задержанные оказались в ночных клубах Анкары, а также подверглись ли они обману или вовлечению в преступную деятельность, сказал собеседник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты сообщили о задержании 34 гражданок России в ночных клубах Анкары. Источник сообщил о решении турецких властей депортировать задержанных по обвинению в нарушении морали россиянок. Задержанные россиянки работали танцовщицами в клубах.

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    4 ноября 2026, 18:49 • Новости дня
    Задержанные в Турции россиянки работали танцовщицами в клубах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские гражданки, задержанные в Анкаре, работали там танцовщицами в ночных клубах, сообщают Telegram-каналы.

    Среди 34 задержанных – 27-летняя девушка из Новосибирска и 25-летняя уроженка Иркутска, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

    Они трудились в клубе «Фолибержер». По данным канала, одна из девушек поехала на заработки в Турцию в третий раз, заключая контракт на полгода. Танцовщиц возили в клубы с охраной.

    Ожидается, что задержанных депортируют в Россию через неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкая полиция задержала 34 россиянки в ходе рейдов по ночным клубам Анкары.

    Позже турецкий суд постановил депортировать девушек, обвиненных в нарушении морали.

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    5 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российский капитан получил 3,5 года тюрьмы в Финляндии

    В Финляндии российского капитана судна Fitburg осудили на 3,5 года

    Tекст: Мария Иванова

    Суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    «Окружной суд приговорил капитана к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а боцмана – к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы», – передает РИА «Новости».

    Ранее рассмотрение дела прошло в Окружном суде Хельсинки. Максименко и боцман – гражданин Азербайджана – обвинялись в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Прокуроры запрашивали для них не менее 2,5 лет заключения.

    Грузовое судно Fitburg, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью россиянами в составе экипажа, было задержано по подозрению в якобы повреждении кабелей. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина – капитан и два помощника – оставались в стране под запретом на выезд.

    В посольстве России в Хельсинки отмечали, что консульские сотрудники поддерживают контакт с остающимися в стране моряками и юристами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в повреждении подводных кабелей в Финском заливе на заседании окружного суда Хельсинки.

    Летом ему предъявили обвинения по этому делу.

    В январе суд в Финляндии отказал в снятии ограничения на выезд из страны российскому члену экипажа этого судна.

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    4 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД Турции отверг доклад Еврокомиссии и обвинил ЕС в двойных стандартах

    Анкара обвинила Еврокомиссию в двойных стандартах из-за доклада по Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Турция отвергла обвинения Еврокомиссии в нарушении прав человека и раскритиковала Евросоюз за двойные стандарты, говорится в заявлении турецкого МИД.

    «Подготовленный Еврокомиссией доклад о нашей стране в рамках пакета документов о расширении ЕС на 2026 год в очередной раз демонстрирует предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Турции», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что позиция ЕС по кипрскому вопросу и поддержке Греции противоречит международному праву и препятствует урегулированию конфликта, передает ТАСС.

    Кроме того, в Анкаре назвали не имеющими юридической силы положения документа о меморандуме между Турцией и Ливией.

    При этом турецкая сторона приветствовала выводы Еврокомиссии о прогрессе страны в экономике и ее роли в обеспечении безопасности цепочек поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    В июле Анкара резко осудила резолюцию Европарламента по Кипру.

    В июне министр юстиции Турции Акын Гюрлек назвал посвященный ситуации в стране доклад Европейского парламента попыткой диктовать условия суверенному государству.

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    5 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Турции россиянками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консульские сотрудники посольства России в Турции добились личной встречи с гражданками России, задержанными в Анкаре по обвинению в нарушении морали, и оказывают им необходимую поддержку.

    Российские дипломаты провели встречу с россиянками, ожидающими депортации из Турции, передает РИА «Новости». «Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречи», – сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

    В дипломатической миссии подчеркнули, что посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник в правоохранительных органах допустил возможность обмана задержанных россиянок при трудоустройстве.

    В среду источник в турецких правоохранительных органах рассказал о планах властей выслать задержанных россиянок из страны.

    Российское посольство сообщило о принятии мер для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в Анкаре гражданкам России.

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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Захарова: МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации в регионе, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «В условиях сохранения рисков новой эскалации вокруг Ирана рекомендации гражданам России остаются прежними. Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Соотечественников, которые уже находятся в Иране, МИД просит проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.

    Москва внимательно следит за развитием обстановки в Иране и призывает российских граждан в этой стране строго соблюдать все рекомендации местных властей, подчеркнула официальный представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о крайней встревоженности России сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана.

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    6 ноября 2026, 07:25 • Новости дня
    Оператор «Турецкого потока» подал в суд на «Нафтогаз Украины»

    Оператор «Турецкого потока» подал иск к Gasunie и «Нафтогазу Украины»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B. V. подал иск в Арбитражный суд Московской области к нидерландской компании Gasunie Transport Services (GTS) и «Нафтогазу Украины».

    Исковое заявление поступило в суд 5 ноября, заседание назначено на 1 декабря, передает ТАСС.

    Суть претензий пока не раскрыта, однако иск относится к категории корпоративных споров. В качестве третьего лица в деле указан Газпром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. «Газпром экспорт» направил в российский суд иск к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Летом прошлого года «Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины».

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    5 ноября 2026, 19:08 • Новости дня
    Американец получил пожизненный срок в Италии за убийство россиянки и дочери

    ANSA: Гражданин США осужден пожизненно в Италии за убийство россиянки и дочери

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Италии приговорил гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному лишению свободы за убийство своей сожительницы из Омска Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды.

    Суд в Италии вынес приговор гражданину США Фрэнсису Кауфманну по делу об убийстве уроженки Омска Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды. Американец будет отбывать пожизненное заключение, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

    Тела женщины и младенца обнаружили 7 июня 2025 года в римском парке на вилле Памфили. Личности погибших удалось установить намного позже.

    Впоследствии Кауфманна арестовали на территории Греции, после чего его экстрадировали в Италию для проведения следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце прокуратура Рима потребовала приговорить гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному заключению по делу об убийстве Анастасии Трофимовой и их дочери.

    Итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка в Тортоне.

    В прошлом году власти Италии начали расследование гибели россиянки в Риме.

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    6 ноября 2026, 23:00 • Новости дня
    Турция запретила французскому судну вести исследования

    МИД Турции заявил о попытке французского судна изучать шельф без разрешения

    Tекст: Антон Антонов

    Судно под французским флагом попыталось без разрешения Анкары провести морские научные исследования на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье, заявил МИД Турции.

    В Анкаре сообщили, что судно под французским флагом намеревалось провести морские научные исследования, связанные с прокладкой кабеля, не получив необходимого разрешения Турции на работы в пределах ее континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, внешние границы которого Анкара официально представила ООН 18 марта 2020 года, передает РИА «Новости».

    «Наша решимость защищать суверенные права, вытекающие из международного права, остается непоколебимой», – говорится в заявлении МИД Турции.

    Турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что навигационные предупреждения, опубликованные Грецией и администрацией греков-киприотов для обеспечения деятельности судна, были отменены Анкарой.

    В министерстве добавили, что процедура согласования с Турцией работ на участке маршрута судна, проходящем в пределах турецкого континентального шельфа, еще не завершена, а проведение такой деятельности без одобрения Анкары противоречит сложившимся нормам международного морского права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция и различные силы в Ливии утвердили соглашение о переделе Восточного Средиземноморья и его газоносного шельфа.

    В среду Министерство иностранных дел Турции подтвердило неизменность позиции Анкары и ее готовность отстаивать интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

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    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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