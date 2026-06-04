Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Российский турист внезапно скончался в номере отеля турецкой Аланьи
На популярном турецком курорте нашли мертвым 50-летнего путешественника из России, тело нашли на полу гостиничного номера, сообщили местные СМИ.
Трагический инцидент произошел в четверг в курортном районе Окурджалар, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную прессу.
Мужчина проводил отпуск в турецкой провинции Анталья вместе со своей женой, она и нашла его тело в номере. Прибывшие по вызову медики установили факт смерти.
Для выяснения точных причин гибели мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в номере гостиницы в Аланье нашли тело 44-летнего россиянина.