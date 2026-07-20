В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.7 комментариев
ПВО сработала в районе АЭС в Бушере
В районе иранской атомной станции в Бушере работают системы противовоздушной обороны, сообщает иранское агентство Mehr.
«Несколько минут назад заработала система ПВО в районе АЭС в Бушере», – сообщает Mehr.
Взрывы также слышны в городах Чабахар и Конарак на юго-востоке Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.
Прежде США уже наносили авиаудары по районам в непосредственной близости от атомной электростанции «Бушер».