Над Ираном сбили американский разведывательный БПЛА MQ-9

Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе

Tекст: Ольга Иванова

Судно следовало по оманскому маршруту под прикрытием американских военных, передает РИА «Новости».

Иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на источники уточняет причину инцидента. «Катарский нефтяной танкер Al-Raqayat пытался пройти по оманскому маршруту в Ормузском проливе с помощью ВМС США, но стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения», – говорится в заявлении телеканала.

Информацию об ударе подтвердило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По данным ведомства, снаряд поразил левый борт судна, которое направлялось на юг вдоль побережья Омана. В результате прямого попадания на танкере вспыхнул пожар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники обвинили Иран в ракетных атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Месяцем ранее неизвестный снаряд повредил нефтяной танкер у побережья Омана.

Незадолго до этого боевой самолет США атаковал шедшее в сторону Ирана судно в Оманском заливе.