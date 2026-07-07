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    7 июля 2026, 14:35 • Справки

    Бесплатное питание в школе в 2026 году: кому положено и как оформить

    Бесплатное питание в школе в 2026 году: кому положено и как оформить
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Государство обеспечивает часть школьников бесплатным горячим питанием. Какие именно дети имеют право воспользоваться данной льготой, как зависит размер этой поддержки от класса, в котором учится школьник, статуса семьи и норм, действующих в конкретном регионе?

    Кто имеет право на бесплатное питание

    Право на бесплатное питание в школе закреплено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Получатели делятся на две группы. К первой относятся все ученики начальных классов, ко второй — льготные категории учащихся среднего и старшего звена. Конкретный перечень льготников определяется региональными нормативными актами, поэтому в субъектах он может различаться.

    Бесплатное горячее питание гарантировано:

    • всем обучающимся 1-4 классов государственных и муниципальных школ;

    • льготным категориям учеников 5-11 классов согласно региональным перечням;

    • обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — на федеральном уровне.

    Бесплатное питание для учеников 1-4 классов

    Все ученики начальной школы получают бесплатное горячее питание не менее одного раза в учебный день. Норма действует с 1 сентября 2020 года и закреплена частью 2.1 статьи 37 Федерального закона № 273-ФЗ. Она введена поправками Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ и распространяется на все государственные и муниципальные образовательные организации.

    Мера охватывает более 7 миллионов учеников начальной школы. Питание предоставляется автоматически: подавать заявление и подтверждать доход семьи не требуется — основанием служит факт зачисления ребёнка в 1-4 класс. Под горячим питанием понимается одно горячее блюдо и один горячий напиток. При обучении в первую смену детям предоставляется завтрак, во вторую — обед.

    Льготные категории учеников 5-11 классов

    С 5 по 11 класс бесплатное питание предоставляется только льготным категориям. Перечень устанавливают субъекты РФ и органы местного самоуправления, поэтому состав получателей в разных регионах отличается. Необходимо учитывать, что одно и то же основание в одном регионе даёт право на питание, а в другом — нет.

    В большинстве регионов на бесплатное питание претендуют:

    • дети из малоимущих семей;

    • дети из многодетных семей;

    • дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ;

    • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

    • дети, находящиеся под опекой, попечительством или в приёмной семье;

    • дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;

    • дети, один или оба родителя которых имеют инвалидность I или II группы;

    • дети участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий.

    Статус малоимущей семьи подтверждается, если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Доход рассчитывается как сумма поступлений семьи за расчётный период, делённая на число её членов.

    Одноразовое и двухразовое питание

    Объём питания зависит от категории учащегося. Ученикам 1-4 классов гарантировано одно бесплатное горячее блюдо в день; второй приём пищи предоставляется за плату, а льготным категориям — бесплатно. Льготникам, как правило, положено двухразовое питание — завтрак и обед.

    Бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ гарантировано частью 7 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ. Детям-инвалидам двухразовое питание предоставляется по медицинским показаниям и в порядке, установленном регионом. Для остальных льготных категорий состав и кратность питания определяются региональными и муниципальными актами.

    Состав рациона и требования к меню

    Организация школьного питания регулируется санитарными правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20, действующими с 1 января 2021 года. Меню разрабатывается с учётом возраста и физиологических потребностей детей и утверждается образовательной организацией. Бесплатный рацион формируется из горячих блюд, хлебобулочных изделий, напитков, овощей, фруктов и молочных продуктов.

    К рациону предъявляются конкретные требования:

    • завтрак должен составлять 20-25%, а обед — 30-35% суточной калорийности;

    • температура горячих блюд и напитков при подаче — от 65 до 75 градусов;

    • одни и те же блюда нельзя подавать несколько дней подряд;

    • рацион должен содержать белок, витамины и микроэлементы в достаточном количестве.

    При наличии у ребёнка особенностей здоровья для него формируется специальное меню. Рекомендуется передать классному руководителю сведения о диагнозах и аллергиях — медицинские справки, заключения или результаты анализов в бумажном или электронном виде.

    Какие документы нужны для оформления

    Ученикам 1-4 классов документы для получения питания не требуются. Для льготных категорий 5-11 классов необходимо подтвердить право на льготу. Согласно сложившейся практике, в школу подают следующий пакет документов:

    • заявление от родителя или законного представителя на имя директора школы;

    • документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;

    • свидетельство о рождении или паспорт ребёнка и его копия;

    • СНИЛС ребёнка (в ряде регионов — также СНИЛС родителя);

    • документ, подтверждающий льготную категорию.

    Подтверждающим документом может быть справка о статусе малоимущей или многодетной семьи, заключение об инвалидности или ОВЗ, решение об установлении опеки, удостоверение или иной документ, подтверждающий статус участника СВО. Единой формы заявления не существует: его заполняют по образцу школы или в свободной форме. Заявление и копии документов, как правило, передают классному руководителю или непосредственно в приёмную директора. Рекомендуется заранее уточнить актуальный перечень документов в администрации образовательной организации.

    Как подать заявление на льготное питание

    Оформление льготного питания для учеников 5-11 классов проходит в несколько этапов:

    1. Подтвердить принадлежность ребёнка к льготной категории и собрать подтверждающие документы.

    2. Заполнить заявление по образцу школы или в свободной форме.

    3. Подать заявление и копии документов в администрацию школы либо в орган социальной защиты населения.

    4. Дождаться проверки документов и письменного решения о предоставлении питания.

    Подать документы можно лично в школе или в органах соцзащиты. В ряде субъектов заявление оформляется дистанционно — через региональные порталы государственных услуг с приложением сканов или фотографий документов.

    Сроки рассмотрения и срок действия льготы

    Срок рассмотрения заявления зависит от региона. Как правило, он составляет от 5 до 15 рабочих дней и не должен превышать 30 дней. В Москве заявление рассматривается в течение 8 рабочих дней. После одобрения школа включает ребёнка в списки на питание и сообщает дату начала его предоставления.

    Право на питание необходимо подтверждать заново в начале каждого учебного года. При переводе ребёнка в другую школу того же региона документы обычно передаются между учреждениями. При переезде в другой субъект заявление и пакет документов подаются повторно по новому месту обучения.

    Пример оформления в Москве

    В Москве заявление на льготное питание подаётся через портал mos.ru, услуга доступна круглый год. Для подачи требуется стандартная учётная запись, которую активируют после указания СНИЛС и его проверки. Иностранным гражданам необходима подтверждённая (полная) учётная запись на портале.

    Состав питания в московских школах различается по возрасту. Ученики 1-4 классов получают бесплатный завтрак, а льготным категориям с 5 по 11 класс предоставляется комплексный завтрак. Комплексный обед положен льготникам с 1 по 11 класс. Основанием для отказа служит неподтверждение льготного статуса или сведений о законном представителе при межведомственной проверке.

    Денежная компенсация и продуктовые наборы

    В отдельных случаях вместо питания в столовой семья получает денежную компенсацию или продуктовый набор. Такая замена не является обязательной федеральной гарантией и устанавливается решением субъекта РФ. Возможность компенсации необходимо уточнять в регионе.

    Замена питания денежной выплатой или сухим пайком чаще всего применяется, если:

    • ребёнок обучается на дому или в форме семейного образования;

    • организовать питание невозможно по медицинским показаниям;

    • ребёнок относится к категории ОВЗ и обучается вне школы.

    Право отказаться от бесплатного питания

    Закон не обязывает семью пользоваться мерой поддержки, даже если ребёнок имеет на неё право. Родители или законные представители могут отказаться от бесплатного питания — например, если ребёнок берёт еду из дома.

    Для отказа подаётся письменное заявление на имя директора школы с указанием причины. После этого ребёнка исключают из списка получателей питания. Если впоследствии семья решит вновь воспользоваться льготой, необходимо подать новое заявление и при необходимости обновить подтверждающие документы.

    Что делать при отказе в питании

    Отказ в бесплатном или льготном питании чаще всего связан с неполным пакетом документов или несоответствием ребёнка льготной категории. Решение об отказе должно быть оформлено письменно — это позволяет проверить его обоснованность и при необходимости обжаловать.

    Если ребёнку положено бесплатное питание, но школа его не предоставляет, рекомендуется:

    • повторно обратиться к администрации школы с письменным заявлением;

    • направить обращение в орган управления образованием, орган социальной защиты или Роспотребнадзор;

    • подать жалобу в прокуратуру для проверки соблюдения законодательства.

    За нарушение санитарных требований к организации питания предусмотрена административная ответственность по статье 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В жалобе необходимо указать дату, адрес школы и описание нарушения, по возможности приложив фото- или видеоматериалы.

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