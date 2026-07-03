В Тегеране стартовали многодневные похороны Али Хаменеи

В Иране началась масштабная церемония прощания с погибшим аятоллой Али Хаменеи

Tекст: Мария Иванова

Многодневная церемония прощания с покойным духовным руководителем Исламской Республики собрала политических и религиозных деятелей со всего мира, передает РИА «Новости».

Власти обеспечили усиленные меры безопасности в районе мавзолея, где ожидается присутствие миллионов верующих.

Почтить память аятоллы прибудут делегаты из порядка 100 государств. Российскую сторону представит заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Организаторы подчеркнули, что отказались приглашать представителей стран, занявших «неправильную позицию» относительно военных действий США против Ирана.

Народные прощания продлятся до 9 июля и охватят не только Иран, но и соседний Ирак. С 4 по 6 июля траурные мероприятия пройдут в Тегеране, после чего тело доставят в Кум, а затем в священные шиитские города Кербелу и Неджеф. Похороны состоятся 9 июля в родном для Хаменеи Мешхеде.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате американо-израильских ударов по иранской столице. Проведение похорон пришлось отложить из-за продолжавшихся весь март атак и необходимости подготовки инфраструктуры в условиях перемирия. Новым верховным лидером страны стал его сын Моджтаба Хаменеи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил участие Дмитрия Медведева в траурных мероприятиях.

Офис погибшего лидера назначил погребение политика в его родном Мешхеде на 9 июля.

Ассамблея экспертов избрала новым верховным руководителем страны сына погибшего Моджтабу Хаменеи.