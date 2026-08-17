Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Полиция Германии изъяла баннер с надписью «Россия не враг!»
Немецкие правоохранители демонтировали баннер с надписью «Россия не враг! Враг сидит в Берлине», который был вывешен на мосту под Магдебургом.
Правоохранительные органы изъяли баннер с надписью «Россия не враг! Враг сидит в Берлине» в окрестностях Магдебурга в Германии, передает РИА «Новости». Плакат был закреплен на мосту, проходящем через Среднегерманский канал.
Ранее в социальных сетях появились фотографии этого баннера. В пресс-службе полиции Магдебурга подтвердили факт демонтажа растяжки и сообщили о начале проверки.
«О запрошенном вами происшествии полиции стало известно 12 августа 2026 года, около 06.00. Плакат был изъят полицией. Полицейское расследование продолжается», – заявили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкие активисты вышли на улицы Берлина с лозунгом «Россия – не наш враг».
Месяцем ранее сотни людей собрались у музея «Берлин-Карлсхорст» для призыва к миру с Москвой.
В феврале полиция Мюнхена не допустила к месту проведения конференции группу мирных граждан с флагом российско-немецкой дружбы.